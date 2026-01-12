La Diputación de Granada impulsa el futuro del Puerto de La Ragua con la licitación de la reforma integral del albergue

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, a la izquierda en la imagen, junto con el diputado provincial de Deportes, Eric Escobedo - DIPUTACIÓN

GRANADA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio Estación Recreativa Puerto de La Ragua (Granada) ha sacado a licitación la reforma integral del albergue de este recinto, una actuación estratégica para la revitalización de esta zona del entorno natural de Sierra Nevada que estará financiada en su totalidad por la Diputación.

El proyecto cuenta con un presupuesto de 1.463.355,67 euros, un plazo de ejecución de once meses y se prevé el inicio de las obras en el primer trimestre de 2026, según ha informado la Diputación de Granada en una nota de prensa este lunes tras una visita de su presidente, Francis Rodríguez, a La Ragua, en la comarca de Guadix.

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, que ha estado acompañado por los diputados de Deportes e Instalaciones Deportivas, Eric Escobedo, y de Proyectos Estratégicos, María Vera, ha señalado que "con esta licitación cumplimos un compromiso claro con el Puerto de La Ragua y con toda la comarca, que es el de recuperar y modernizar una infraestructura estratégica que estaba cerrada y abandonada y que ahora será generadora de nuevas oportunidades".

Rodríguez ha subrayado el esfuerzo inversor realizado por la institución provincial, destacando que "estamos hablando de una inversión muy importante, superior a 1,4 millones de euros, financiada íntegramente con fondos propios, que demuestra que creemos en el potencial que va a suponer la revitalización del Puerto de La Ragua".

En esta línea, ha añadido que "esta actuación no solo va a mejorar instalaciones, también generará empleo, actividad económica y nuevas oportunidades para los municipios de todo el entorno".

Además, el presidente provincial ha valorado la cooperación institucional señalando que "cuando las administraciones cooperamos de forma leal, los proyectos salen adelante, y este es un ejemplo claro de colaboración eficaz en beneficio del interés general". Finalmente, Rodríguez ha concluido afirmando que "seguimos trabajando para que nuestra provincia siga creciendo y ofreciendo futuro, servicios de calidad y proyectos que fijen población y generen desarrollo".

La aprobación de los expedientes de contratación necesarios para la ejecución de las obras se produjo en la Junta General Extraordinaria del Consorcio Estación Recreativa Puerto de La Ragua, celebrada el pasado 16 de diciembre, dando así luz verde al procedimiento de licitación.

PUNTO DE INFORMACIÓN

A su vez, el pasado 16 de diciembre se llevó a cabo la reapertura al público del punto de información del Puerto de La Ragua, tras "culminar diversas actuaciones técnicas y administrativas imprescindibles para su puesta en funcionamiento", han detallado desde la Diputación. Este espacio nace con el objetivo de convertirse en un centro útil para los visitantes y en un punto de referencia turística de esta zona de Sierra Nevada.

Para la puesta en marcha de este punto de información, se solicitó a los ayuntamientos limítrofes información actualizada sobre los recursos turísticos, culturales, deportivos y medioambientales de sus municipios, con el fin de reunir contenidos completos y renovados sobre la oferta de toda la comarca. Esta iniciativa permite "ofrecer a los visitantes una visión global del destino y favorece, al mismo tiempo, el impulso del desarrollo local".

De forma complementaria, la Diputación de Almería ha aprobado una inversión de 430.000 euros, financiada con cargo al Proyecto Retural, destinada a actuaciones adicionales de reforma del albergue. Estas obras ya han sido adjudicadas y su inicio está previsto en próximas fechas, han indicado desde la institución provincial granadina.