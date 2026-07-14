Diputación de Granada impulsa el posicionamiento internacional de 'Sabor Granada' en Corea del Sur

Promoción de la marca Sabor Granada en Corea del Sur. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Granada ha abordado la comercialización internacional de los productos agroalimentarios granadinos en Asia con tres reuniones de alto nivel.

En concreto se ha visitado el Instituto de Comercio Exterior de España (ICEX), el Convention & Exhibition Center (COEX), la principal institución ferial de Seúl, donde se han analizado distintas opciones para promocionar la gastronomía y los productos gourmet granadinos en el extranjero, además de Foodpolis, el gran clúster industrial y centro de innovación agroalimentaria de Corea del Sur, enfocado en la I+D y la exportación que alberga empresas, institutos de investigación y centros de apoyo para el desarrollo de tecnología alimentaria.

El diputado de Fondos Europeos, Desarrollo, Industria y Empleo, Antonio Díaz, que lidera los encuentros con los agentes económicos asiáticos, ha destacado la importancia estratégica de los acuerdos realizados, remarcando que "la presencia de la marca 'Sabor Granada' en Corea del Sur supone un salto cualitativo para su estrategia de internacionalización.

"Tras las reuniones técnicas celebradas hemos iniciado un canal de comercialización directa de la mano del ICEX y de Cámara España en Seúl. Acudir a estas exclusivas citas profesionales con nuestras empresas agroalimentarias es una oportunidad extraordinaria para introducir la excelencia de nuestra despensa mostrando desde nuestros aceites de oliva virgen extra y nuestros vinos de altura hasta producciones gourmet en un mercado con una clase media emergente que valora de forma prioritaria la calidad, la seguridad alimentaria y los beneficios de la dieta mediterránea", ha dicho.

Las acciones planteadas forman parte de una estrategia integral y unificada para conectar el tejido productivo granadino con entornos económicos de alta capacidad de compra en Asia, impulsando de forma paralela la competitividad de las pequeñas y medianas empresas de la provincia en el escenario global.

En la planificación y desarrollo técnico de esta misión participa Granada Global (Granada Official Foreign Investment, Global Economy & Business Development Agency), la agencia oficial de inversión extranjera, economía global y desarrollo empresarial de Granada.

Este organismo público tiene como misión prioritaria proyectar el potencial económico de la provincia en el exterior y consolidar el territorio como un destino estratégico, altamente competitivo y seguro para la atracción de inversión extranjera directa, sirviendo además como plataforma de despegue internacional para las empresas locales.