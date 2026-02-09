La Diputación de Granada inicia las obras de un paso alternativo en la GR-4105 tras el derrumbe de un tramo

Visita al inicio de las obras de un paso alternativo paralelo a la carretera GR-4105. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El diputado provincial de Obras Públicas y Vivienda de Granada, José Ramón Jiménez, y el diputado de Emergencias, Eduardo Martos, han visitado el inicio de las obras de un paso alternativo paralelo a la carretera GR-4105, a la altura de Beas de Guadix, entre Purullena y Lugros, tras el derrumbe de un tramo de la vía provocado por el desbordamiento del río Alhama.

En un plazo de 48 horas, se abrirá para facilitar el tránsito a la zona, según ha informado la institución provincial.

Desde el pasado miércoles que se iniciara el temporal, los vecinos nunca han quedado incomunicados, ya que existían accesos alternativos, aunque con un recorrido más largo.

La Diputación está actuando con celeridad para garantizar un acceso más directo y seguro a los municipios afectados.

Jiménez, que ha estado acompañado por los alcaldes de Beas de Guadix, Lugros y Polícar, ha indicado que "estamos llevando a cabo una obra de emergencia, debido a que la carretera provincial que sube hasta Lugros presenta daños importantes".

"En algunos tramos ha desaparecido la plataforma por completo y estamos construyendo un carril paralelo a la carretera para que la gente pueda pasar.La idea es que esté terminado en 48 horas, y lo más importante es facilitar un acceso rápido a la población. Hemos actuado muy rápido, en cuanto el suelo nos ha permitido iniciar los trabajos", ha dicho.

Por su parte, el alcalde de Beas de Guadix, Juan Jesús Porcel, ha remarcado que "desde la Diputación, se está trabajando con una rapidez absoluta, ya que en menos de cuatro días ya tenemos un paso alternativo".

Además, Porcel ha reclamado "la misma celeridad a otras administraciones, como el Gobierno de España a través de la Confederación Hidrográfica, ya que aún no se ha dado permiso para intervenir en el río".

"Esperamos que tomen cartas en el asunto con la misma urgencia y pongan todos los medios disponibles para que se solucione lo antes posible como sí están haciendo otras administraciones", ha dicho.