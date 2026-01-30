La Diputación de Granada presenta el Gran Premio Provincial de Carreras por Montaña 2026 que recorrerá 18 municipios

El diputado de Deportes e Instalaciones Deportivas, Eric Escobedo, junto al delegado territorial en Granada de la Federación de Deportes de Montaña, Senderismo y Escalada, Pablo García. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Deportes e Instalaciones Deportivas, Eric Escobedo, junto al delegado territorial en Granada de la Federación de Deportes de Montaña, Senderismo y Escalada, Pablo García, ha presentado el Gran Premio Provincial de Carreras por Montaña 2026 que organiza la institución provincial en colaboración con los ayuntamientos sede y la Federación Andaluza de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo.

Según ha explicado la institución provincial en una nota, este circuito, compuesto por 18 pruebas, tres más que en la edición anterior, recorrerá algunos de los municipios más emblemáticos de la provincia y se desarrollará a lo largo de todo el año 2026, consolidándose como un evento de referencia para los amantes del deporte y la naturaleza.

Escobedo, que también ha estado acompañado por representantes de los ayuntamientos sede de la prueba, ha destacado que "con esta nueva edición reforzamos el carácter provincial del circuito, implicando a 17 municipios y generando actividad deportiva, turística y económica en el medio rural a lo largo de todo el año".

Además, el diputado ha indicado que "este Gran Premio Provincial de Carreras por Montaña es una apuesta firme de la Diputación por el deporte al aire libre, por la promoción de hábitos de vida saludables y por la puesta en valor de nuestro entorno natural, llegando además a un mayor número de municipios de la provincia".

Por su parte, el delegado territorial en Granada de la Federación de Deportes de Montaña, Senderismo y Escalada, Pablo García, ha señalado que "nuestra provincia es un paraíso para los deportes por montaña y para este tipo de carreras".

"Los corredores de la provincia pueden entrenar durante todo el año por todo tipo de recorridos, gracias a la gran red de senderos, de caminos y de espacios naturales y protegido que tenemos. A todo esto, hay que sumarle la amplia oferta de competición deportiva que tenemos y por eso quiero agradecer a la Diputación la organización de este tipo de eventos", ha desarrollado García.

El calendario dará comienzo este sábado 31 de enero con la Ultra Costa Tropical que no será puntuable para el circuito. Ya sí será puntuable la prueba del 8 de febrero en Los Güájares, continuando el 15 de febrero en Padul.

La tercera cita se celebrará el 8 de marzo en Zújar, seguida por la prueba del 22 de marzo en Huétor Santillán. El circuito avanzará el 10 de mayo en Molvízar y el 23 de mayo en Pórtugos, antes de llegar el 30 de mayo a Lanjarón.

El 7 de junio la competición se trasladará a La Peza, y el 28 de junio tendrá lugar en Jerez del Marquesado. Tras el parón estival, la actividad regresará el 9 de agosto en Lújar, seguida por las pruebas del 23 de agosto en Lanteira y el 29 de agosto en Colomera.

En septiembre, el calendario continuará el 13 de septiembre en Albuñol, mientras que octubre acogerá las citas del 4 de octubre en Huéscar y el 11 de octubre en Montefrío. La recta final llegará con la prueba del 15 de noviembre en La Calahorra, y el circuito se cerrará el 20 de diciembre en Albuñuelas.

El circuito ofrece modalidades para todos los públicos, con pruebas de trail, minitrail y senderismo, adaptadas a diferentes niveles de experiencia. Cada carrera estará supervisada por delegados técnicos y comisarios que velarán por el correcto desarrollo del evento.

Además, se habilitarán puntos de avituallamiento estratégicos para garantizar el bienestar de los participantes y se reforzará el compromiso con el medio ambiente mediante la eliminación de plásticos desechables. Las inscripciones se realizarán a través de la página oficial www.cxmgranada.com , donde los interesados podrán encontrar información detallada sobre cada prueba y sus normativas específicas.