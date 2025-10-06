La Diputación de Granada ratifica en los juzgados la deuda de Atarfe por 1,9 millones con el extinto consorcio Resur

GRANADA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado provincial de Agua, Promoción Agraria y Medio Ambiente de la Diputación de Granada, Antonio Mancilla, del PP, ha informado este lunes de la deuda, por importe de unos 1,9 millones de euros, que mantiene el Ayuntamiento de Atarfe, en el área metropolitana granadina, con el extinto consorcio provincial de Residuos Sólidos Urbanos (Resur), tras una sentencia que le da la razón a la Diputación.

En una comparecencia informativa sobre asuntos judiciales en la sede central de la Diputación de Granada, Mancilla se ha retrotraído al año 2017, cuando ha indicado que se ganó también una sentencia en esta misma línea.

Ha aludido a un acuerdo firmado por la institución provincial entonces para el pago de la deuda, y "se pagó en torno a alrededor de un millón de euros con el antiguo alcalde", en referencia a Francisco Rodríguez Quesada, de Por Atarfe Sí.

"Y fue una vez llegado el PSOE al gobierno del Ayuntamiento de Atarfe, donde se dejó de pagar" para ir subsanando una deuda que originalmente Mancilla ha dicho que era de en torno a los tres millones de euros.

Así las cosas el diputado ha instado al Ayuntamiento de Atarfe a "que cumpla con sus obligaciones como cumplieron o han cumplido todos los ayuntamientos de la provincia con el fin de que podamos liquidar esa deuda que hay con la empresa concesionaria y también poder liquidar el consorcio que a día de hoy sigue abierto".