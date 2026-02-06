La Diputación de Granada reabre diez de las carreteras provinciales con afecciones por lluvia y viento

Vecinos del municipio granadino de Villanueva Mesía, se afanan en labores de limpiezas de calles y viviendas tras la grave inundación sufrida por el desbordamiento del río Genil - Álex Cámara - Europa Press

GRANADA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los servicios técnicos de Conservación de Carreteras de la Diputación de Granada han logrado reabrir este viernes diez vías de la provincia que estaban cortadas al tráfico por las afecciones meteorológicas, principalmente de lluvia y viento, derivadas del paso de la borrasca 'Leonardo' por la provincia desde el pasado miércoles. Quedan cerradas a la circulación por tanto ocho.

Según ha informado a los medios la Diputación de Granada en un balance de situación en la tarde de este viernes, las carreteras provinciales cerradas son la GR-3201 de Pinos Genil a La Peza; la GR-4400 de acceso a Huétor Tájar por el río Genil; la GR-4401 de acceso a Villanueva Mesía; la GR-4402 de Huétor Tájar a Montefrío por el arroyo Vilanos; y la GR-4403 de Huétor Tájar a Villanueva Mesía por arroyo Vilanos.

También la GR-3408 de Pinos Puente a Tiena en el río Velillos; la GR-3401 de Fuente Vaqueros a Valderrubio por el Cubillas y la GR-4105 de Purullena a Lugros, han detallado desde la institución provincial.