Diputación de Granada recibe 22 ofertas de empresas para el segundo tramo de la Senda Litoral entre Salobreña y Motril

La diputada de Presidencia, Proyectos Estratégicos Provinciales, Gestión de Bienes Culturales y Reto Demográfico, María Vera, y el diputado de Contratación, Agua, Promoción Agraria y Medio Ambiente, Antonio Mancilla. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Granada ha recibido un total de 22 ofertas de empresas interesadas en la licitación de las obras correspondientes al segundo tramo de la Senda Litoral, en el tramo Caletón-Rambla de Puntalón, que discurre por los términos municipales de Salobreña y Motril.

Se trata de una actuación estratégica dentro del gran corredor litoral de la provincia. La licitación comprende cuatro de los seis lotes previstos, con un presupuesto base de 2.064.073 euros, mientras que el presupuesto total del tramo asciende a 2.746.893 euros.

Los dos lotes restantes, que completarán este segundo tramo de la Senda Litoral, se licitarán próximamente. El plazo de ejecución previsto desde el inicio de las obras será de siete meses.

La diputada de Presidencia, Proyectos Estratégicos Provinciales, Gestión de Bienes Culturales y Reto Demográfico, María Vera, que ha estado acompañada por el diputado de Contratación, Agua, Promoción Agraria y Medio Ambiente, Antonio Mancilla, ha destacado que "la Senda Litoral es uno de los proyectos más ambiciosos que impulsa la Diputación".

Según ha dicho, "no solo por su dimensión técnica y presupuestaria, sino por su capacidad para transformar de manera real la forma en la que la ciudadanía se relaciona con su litoral". A su juicio, la elevada concurrencia de empresas confirma que "estamos ante una actuación sólida, bien planificada y con un alto interés para el sector".

Además, Vera ha subrayado que "este corredor costero supone una inversión directa en la cohesión territorial y el desarrollo económico, conectando municipios, generando oportunidades y reforzando la identidad del litoral granadino".

SOBRE EL TRAMO

El segundo tramo de la Senda Litoral cuenta con una longitud total de 29,5 kilómetros, teniendo 9,3 kilómetros en Motril, 5,9 kilómetros en Motril ELA Carchuna- Calahonda, 9,8 en Salobreña y 4,3 en Torrenueva Costa.

En esta fase se encuentran en licitación los tramos correspondientes a la Playa de La Guardia y el paseo marítimo de Salobreña V, el tramo de la playa de la Cagadilla y su conexión con Playa Granada, la pasarela pilotada de madera de Playa Granada y la pasarela de madera prefabricada en la Rambla de Puntalón.

La Senda Litoral es una infraestructura vertebradora que conectará los principales municipios costeros de la provincia de Granada mediante una ruta de 82,3 kilómetros destinada a peatones y ciclistas.

El trazado abarca los municipios de Almuñécar, Motril, Albuñol, Salobreña, Gualchos-Castell de Ferro, Torrenueva Costa, Sorvilán, Rubite, Polopos-La Mamola y Lújar, con el objetivo de preservar, aprovechar y fomentar los recursos naturales y paisajísticos del litoral granadino, además de ofrecer un espacio seguro, accesible y sostenible para el ocio, el deporte y la movilidad cotidiana.

PRIMER TRAMO

El pasado mes de noviembre comenzaron las obras de la Senda 1, el primero de los tramos del gran corredor costero, que contará con una longitud total cercana a los 24 kilómetros, entre Almuñécar y Salobreña.

Este primer tramo, que supone un hito para el desarrollo del proyecto global, cuenta con un presupuesto de 1.210.510,86 euros.

El recorrido discurre íntegramente por la costa del municipio de Almuñécar, desde el límite provincial entre Granada y Málaga hasta el límite municipal con Salobreña.

Además, incluye un ramal Oeste que conectará el trazado principal con la carretera N-340, permitiendo el acceso directo al aparcamiento de la playa de Cantarriján, ubicado en las inmediaciones del límite provincial.

El tramo principal de la Senda 1 comienza en el cruce con el arroyo de Cantarriján y finaliza en una pista de tierra que alcanza la carretera N-340 y el límite con el término municipal de Salobreña, situada al final de la playa del Barranco de Enmedio, punto limítrofe entre ambos municipios.

Como parte de la actuación, también se llevará a cabo la mejora y embellecimiento de los espacios de descanso y disfrute paisajístico del litoral, como el Mirador Peñón del Lobo, el Mirador Cerro Gordo, el Mirador Punta de la Mona y el Mirador Torre del Diablo.