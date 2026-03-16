Diputación impulsa la mejora del Estadio Municipal Cañada de la Era de Otura con una inversión de 150.000 euros

El diputado provincial de Deportes e Instalaciones Deportivas de Granada, Eric Escobedo, durante una visita a Otura. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

OTURA (GRANADA), 16 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Granada, a través del Plan Provincial de Instalaciones Deportivas, acometerá una inversión de 150.000 euros para mejorar las instalaciones del Estadio Municipal Cañada de la Era de Otura.

Así lo ha señalado el diputado provincial de Deportes e Instalaciones Deportivas, Eric Escobedo, durante una visita al municipio, donde ha mantenido un encuentro de trabajo con su alcalde, Nazario Montes, para abordar diferentes actuaciones destinadas a mejorar las infraestructuras deportivas de la localidad.

Escobedo ha señalado que "esta actuación permitirá mejorar las condiciones del Estadio Municipal Cañada de la Era, optimizando sus espacios y dotándolo de nuevos elementos que contribuirán a ofrecer un mejor servicio tanto a los clubes deportivos como a los aficionados que acuden a disfrutar de las competiciones".

Por su parte, el alcalde de Otura, Nazario Montes, ha agradecido el respaldo de la institución provincial y ha señalado que "esta ayuda viene muy bien. Era una necesidad y una demanda de los clubes que utilizan el estadio".

SOBRE LA ACTUACIÓN

El proyecto contempla la remodelación de los graderíos, la mejora del almacén, así como la mejora de la instalación del videomarcador y la renovación de la señalética del recinto deportivo.

La intervención contará con una inversión total de 150.000 euros, financiados de manera conjunta entre la Diputación de Granada y el Ayuntamiento de Otura.

En concreto, la institución provincial aportará 120.000 euros, mientras que el consistorio asumirá los 30.000 euros restantes.