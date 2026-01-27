La Diputación de Jaén cifra en 26 millones lo ejecutado en sus planes de empleo en los últimos cuatro años

Archivo - José Luis Agea en una imagen de archivo - DIPUTACIÓN DE JAÉN - Archivo

JAÉN 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Infraestructuras Municipales, José Luis Agea, ha cifrado en 26 millones de euros la cuantía que la Diputación de Jaén ha destinado a planes de empleo en la provincia de Jaén en los últimos cuatro años. Algo, que según Agea, se ha hecho desde una administración como es la Diputación que "no tiene competencias para el empleo y que sí las tiene la Junta de Andalucía".

Agea, en un audio remitido a Europa Press, ha indicado que "llama mucho la atención que el grupo de la oposición del Partido Popular y la Diputación Provincial de Jaén cuestione las políticas de planes de empleo de esta Diputación" y pida que se incremente de tres a diez millones de euros el Plan de Empleo impulsado desde el organismo provincial.

"Estamos ejecutando planes de empleo que en los cuatro últimos años ha supuesto 26 millones de euros para jornales para nuestros pueblos, principalmente para los jornaleros y jornaleras, para que malas cosechas de aceitunas puedan precisamente tener acceso a la renta agraria y tener acceso al subsidio agrícola", ha dicho Agea.

Ha añadido que los planes de empleo de Diputación se han complementado "con ese plan de empleo intensivo que ha supuesto desde el 2015 que se creó más de 33 millones de euros para ayudas a empresas que se instalen en nuestra provincia generando precisamente empleo".

Por último, Agea ha afeado al PP su actitud por "no decir nada ante la pasividad de la Junta de Andalucía, que prometió en diciembre del 2024 un plan de empleo para la provincia de Jaén de siete millones de euros".