La Diputación de Jaén defiende el "buen trabajo" en materia de carreteras y el "compromiso" con las vías de Villatorres

Archivo - El diputado de Infraestructuras Municipales, José Luis Agea. - PSOE DE JAÉN - Archivo

JAÉN 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén ha defendido "buen trabajo" que viene realizando para el mantenimiento de sus carreteras y el "compromiso con Villatorres", donde contempla "500.000 euros para arreglar íntegramente" la vía entre Las Infantas y Villargordo y trabaja para tener "en perfecto estado" las vías de interés agrario.

Así lo ha indicado este martes el diputado de Infraestructuras Municipales, José Luis Agea, después de que el PP haya denunciado el "deplorable estado" de la JV-3012, que une Villatorres con la capital, y haya exigido .

Agea ha expresado su sorpresa por que "haya diputados provinciales del Partido Popular que no sepan distinguir lo que es una carretera principal de lo que es una vía de interés agrario", "no por la importancia que lógicamente tienen las dos vías, sino por el uso que tiene cada una".

"Algo estaremos haciendo bien desde la Diputación Provincial en lo que a carreteras se refiere cuando el PP tiene que rebuscar en vías de interés agrario algunos desperfectos para intentar tirar por tierra el buen trabajo que está haciendo esta administración en sus carreteras en los últimos años", ha afirmado en un audio remitido a Europa Press.

Al hilo, ha resaltado que "están siendo dos años, 2025 y 2026, muy buenos para ejecutar mejoras en las carreteras" de titularidad provincial, gracias a "un presupuesto sin precedentes en la historia de la Diputación con 50 millones de euros".

Ha apuntado, además, que la de Jaén "ha sido la Diputación Provincial que más fondos extraordinarios ha conseguido" por parte del Gobierno de España para restituir daños por el tren de borrascas de principios de año.

"Ninguna diputación de Andalucía, y seis son del Partido Popular, ha conseguido 40 millones de euros para arreglar esos desperfectos con un grado ya de ejecución de casi el 70 por ciento", ha señalado el responsable de Infraestructuras Municipiales.

Con respecto al caso concreto de Villatorres, ha asegurado que "el compromiso" lo acaba "de demostrar con un proyecto de 500.000 euros para arreglar íntegramente la carretera que une Las Infantas con Villargordo.

"Y, por supuesto, que vamos a tener las vías de interés agrario, como es esta vía que se queja el Partido Popular, en perfecto estado para que los agricultores puedan acceder a sus fincas con normalidad", ha añadido.

Así las cosas, Agea ha hecho hincapié en la labor que la Diputación está llevando a cabo en la materia, con el arreglo "en estos últimos años cientos de kilómetros de carreteras" y "el presupuesto más alto de toda la historia de la Diputación", que suma "90 millones de euros en dos años".

"Y, por más que le pese al Partido Popular, vamos a seguir mejorando nuestras vías. Ojalá el PP pusiera más el foco en el castigo al que está sometiendo Moreno Bonilla a la provincia de Jaén en infraestructuras y en vías de comunicación, en carreteras, en autovías, en vías pecuarias", ha dicho no sin desea que dedique "más tiempo a exigir más compromiso" a la Junta de Andalucía con la provincia y sus gentes.