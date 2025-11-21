La diputada de Turismo será vicepresidenta primera de la Diputación de Granada tras la marcha de Navarro a la Junta

GRANADA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La marcha del que ha sido vicepresidente primero de la Diputación de Granada en el primer tramo de este mandato, Nicolás Navarro, a la Junta de Andalucía, donde ha sido nombrado viceconsejero de Sanidad, ha conllevado una remodelación del equipo de gobierno provincial, del PP, en el cual la diputada provincial de Turismo y Patrimonio, Marta Nievas, asume la vicepresidencia primera, y la responsable de Reto Demográfico, María Vera, la portavocía.

Nievas era hasta ahora vicepresidenta segunda, con sus mismas competencias, y pasa a ocupar la vicepresidencia primera, según la información que ha facilitado a los medios este viernes el presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, tras el pleno en el que ha tomado posesión como diputada en el grupo popular María del Carmen Reinoso, concejal en Almuñécar, en la comarca de la costa, donde Navarro ha sido edil en Motril hasta el inicio de su nuevo cometido en la política autonómica.

Reinoso es la nueva responsable de Igualdad en la institución provincial. La diputada provincial de Reto Demográfico, María Vera, alcaldesa de Torre Cardela, suma por su parte las competencias que ha desempeñado Navarro y será portavoz del equipo de gobierno provincial desde una delegación que llevará también Presidencia, Proyectos Estratégicos Provinciales y Gestión de Bienes Culturales.

La diputada provincial de Transparencia, Recursos Humanos y Transformación Digital, Mónica Castillo de la Rica, que ha sido en el primer tramo del mandato vicepresidenta cuarta pasa a la vicepresidencia segunda, que ocupaba hasta ahora Nievas.

Se mantiene en la vicepresidencia tercera Eric Escobedo con sus competencias de Deportes e Instalaciones Deportivas, mientras que José Ramón Jiménez, diputado de Obras Públicas y Vivienda, hasta ahora vicepresidente quinto, un cargo que se activaba este mandato a principios de 2025, pasa a la cuarta.

La vicepresidencia quinta queda en manos del diputado provincial de Agua, Promoción Agraria y Medio Ambiente, Antonio Mancilla, que suma Contratación, hasta ahora dependiente de la nueva portavoz del equipo de gobierno que preside Francis Rodríguez, quien ha explicado a los medios una remodelación que apuesta en las puertas del 25N por "darle importancia" a la mujer y "a la igualdad", una competencia que queda desgajada de la de Bienestar Social, y que queda en manos de María del Carmen Reinoso, a la que el presidente ha dado la bienvenida y deseado "la mejor de las suertes".

Rodríguez ha agradecido el trabajo desempeñado por sus diputados y ha explicado los "leves ajustes" que ha introducido en su equipo, uno de ellos que Antonio Díaz es el nuevo portavoz adjunto del gobierno provincial, una nueva responsabilidad que suma a las que lleva adelante en la delegación de Fondos Europeos, Desarrollo, Industria y Empleo. Elena Duque sigue como diputada de Bienestar Social y Familia.

Se mantienen igualmente en sus cargos dentro del equipo de gobierno provincial Eduardo Martos, diputado provincial de Asistencia a Municipios y Emergencias; Ana Molina, de Economía y Atención al Alcalde; y Roberto González, en Centros Sociales, Mayores y Juventud.