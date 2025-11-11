Las diputadas Alejandra Durán y Martina Velarde respaldan a Delgado para ser el candidato de Podemos en Andalucía

SEVILLA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria andaluza Alejandra Durán y la diputada nacional por Granada Martina Velarde se han unido a la candidatura que ha formalizado el también diputado autonómico Juan Antonio Delgado para ser cabeza de cartel de Podemos a la Presidencia de la Junta en las próximas elecciones al Parlamento andaluz, previstas para la primavera de 2026.

Así se ha dado a conocer este martes en un comunicado enmarcado en el proceso de primarias que ha abierto Podemos Andalucía para elegir a las personas que representarán a la formación morada en las próximas elecciones andaluzas, en las que el partido aún no ha decidido si concurrirá en solitario o en coalición junto a otras formaciones de izquierda, siguiendo la fórmula de Por Andalucía con la que se alineó en los comicios autonómicos de 2022.

En el marco de dichas primarias de Podemos, Alejandra Durán y Martina Velarde encabezan la candidatura 'Orgullosamente Podemos', que "aspira a conformar el equipo que acompañará a Delgado en la futura lista electoral de la formación morada", según se ha anunciado este martes.

Bajo el lema "Fortalecer Podemos y transformar Andalucía", esta candidatura "representa la línea oficial del partido y cuenta con el apoyo de importantes referentes de la organización", añade el comunicado.

Así, entre los principales nombres de la lista destacan los de la portavoz adjunta del grupo parlamentario Por Andalucía, Alejandra Durán, y la diputada nacional por Granada Martina Velarde, que fue coordinadora general de Podemos Andalucía.

Junto a ellas, forman parte del equipo la actual secretaria de Círculos de Podemos Andalucía, concejala del municipio sevillano de Tomares y coordinadora provincial de Podemos Sevilla, María Ángeles García; Micaela Jiménez --experta en políticas feministas y miembro de la dirección de Podemos Málaga--, y la coordinadora provincial de Podemos Cádiz y "activista en defensa de los derechos humanos", Marina Liberato.

También, la coordinadora provincial de Podemos Jaén y concejala en el municipio jiennense de Jódar, Loli Montávez; la responsable provincial de feminismo en Podemos Almería, Jesica Jiménez, y el excoordinador provincial de Podemos Huelva Hermes Gómez.

Según se subraya en el comunicado, la candidatura 'Orgullosamente Podemos' cuenta además "con la mayor implantación territorial, una amplia representación de militantes de las ocho provincias andaluzas y con el respaldo de la gran mayoría de concejales de Podemos en Andalucía", así como de "figuras destacadas" del partido como Nico Sguiglia, concejal en el Ayuntamiento de Málaga y secretario de Política Municipal en la ejecutiva estatal de Ione Belarra.

"Tenemos el mejor equipo para acompañar a Juan Antonio Delgado, nuestro candidato a presidir la Junta de Andalucía, y construir una alternativa, valiente y sin titubeos, a las políticas del Partido Popular que están malvendiendo nuestros servicios públicos y maltratando a los andaluces", ha afirmado Alejandra Durán, quien ha defendido la necesidad, a su juicio, de "una izquierda fuerte y autónoma en la comunidad".

En esa línea, la parlamentaria autonómica por Granada ha agregado que "Andalucía necesita más que nunca una izquierda valiente y en pie, claramente autónoma con respecto al Partido Socialista, que plante cara al pésimo gobierno de Moreno Bonilla y que defienda junto a los andaluces una sanidad y una educación públicas y de calidad, políticas de vivienda para acabar con la especulación y garantizar un derecho básico, y que ponga por delante la vida de nuestro pueblo antes que los negocios de unos pocos".

ALEJANDRA DURÁN: "SUMAR SE HA PLEGADO AL PSOE"

Sobre una posible candidatura de unidad en el ámbito de la izquierda de cara a las elecciones andaluzas, Alejandra Durán ha manifestado que "es incuestionable que Unidas Podemos consiguió muchos más avances para nuestro pueblo, mientras que Sumar se ha plegado al PSOE y no ha sido capaz ni de ensanchar el espacio de la izquierda ni de conseguir ningún avance significativo".

"Si otras fuerzas comparten nuestra apuesta por una izquierda valiente que construya una alternativa fuerte tanto al PP como al PSOE, nos sentaremos a hablar por el bien del pueblo andaluz. Si la propuesta es seguir el modelo de Sumar, que no cuenten con Podemos", ha avisado Alejandra Durán en un contexto en el que representantes de IU, Movimiento Sumar Andalucía e Iniciativa del Pueblo Andaluz ya han registrado la marca Por Andalucía ante el Ministerio del Interior de cara a los comicios previstos en 2026.

VELARDE REIVINDICA A PODEMOS COMO "FUERZA TRANSFORMADORA"

Por su parte, Martina Velarde ha reivindicado el papel de Podemos como "fuerza transformadora", y en esa línea ha defendido que "Podemos es la fuerza de izquierda que ha luchado más decididamente, en las calles y en las instituciones, contra el genocidio en Palestina, contra las políticas de rearme, contra el privilegio de las élites y por el avance en derechos sociales y feministas".

"Hemos demostrado, y pagado un alto precio por ello, que no nos tiemblan las piernas para criticar tanto al desastre del PP en Andalucía como a la tibieza del gobierno de PSOE-Sumar. Representamos la lucha y la esperanza para una Andalucía que cuide y garantice una vida digna para nuestra gente", ha añadido la excoordinadora autonómica de Podemos.

Además, Martina Velarde ha valorado el "protagonismo femenino" de la lista de la que forma parte, "orgullosa" de que, en ella, "siete de las ocho provincias andaluzas sean encabezadas por mujeres valientes que, como Ione Belarra e Irene Montero, encarnamos la fuerza del movimiento feminista y la valentía para poner los derechos, los cuidados y la vida de nuestra gente en el centro de la política".

"Frente a mercaderes y reaccionarios, pero también frente a una izquierda tibia e impotente, tenemos las propuestas y la determinación para transformar Andalucía", ha agregado la diputada, quien ha invitado a la militancia andaluza de Podemos a "participar con ilusión en estas primarias y a que respalden nuestra candidatura para acompañar a Juan Antonio Delgado y poner a la izquierda andaluza en pie". "Somos Podemos, orgullosamente Podemos, y nos vamos a dejar la piel para fortalecer el partido y defender los derechos e intereses del pueblo andaluz", ha aseverado Martina Velarde.

Las votaciones de las primarias de Podemos Andalucía se celebrarán entre los próximos días 23 y 28 de este mes, y el 29 de noviembre está previsto que se den a conocer los resultados, con las personas elegidas por la militancia para representar a la formación morada en las próximas elecciones andaluzas.