La Dirección General de Pesca ofrecerá ayudas con límite de hasta 40.000 euros a pescadores por las borrascas

Facope valora positivamente la reunión con la Junta por su rápida actuación para tratar las pérdidas provocadas.

SEVILLA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores (Facope) ha mantenido este jueves una reunión con la Dirección General de Pesca de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía en la que han planteado la puesta en marcha de ayudas de mínimos, inicialmente con un límite de hasta 40.000 euros por empresa, estructuradas en dos niveles principales, con el objetivo de abordar las graves consecuencias que las borrascas Leonardo y Marta han provocado en el sector pesquero andaluz.

Según ha informado Facope en una nota, el encuentro se ha celebrado a solicitud de la Federación y a iniciativa del presidente de la Federación Provincial de Huelva, Mariano García. Durante la reunión, la Administración ha presentado una comparativa de las campañas de diciembre y enero de los tres últimos años frente a la actual, concluyendo que "el sector pesquero andaluz ha sufrido pérdidas de seis millones de euros aproximadamente como consecuencia de los temporales".

Según los datos expuestos, se han visto afectados 194 buques, lo que supone más del 50% de la flota andaluza, con pérdidas medias estimadas entre 7.000 y 8.000 euros por embarcación, alcanzando en algunos casos hasta los 16.000 euros.

En cuanto a las ayudas, se estructurarán en un primer nivel, dirigido a cubrir daños materiales derivados de las borrascas que hayan impedido el desarrollo de la actividad pesquera --desde mediados de noviembre hasta mediados de febrero--, y para el que se han registrado alrededor de un centenar de declaraciones responsables. Y, un segundo nivel enfocado a la "compensación por lucro cesante para armadores, cuyo porcentaje exacto de cobertura está aún por determinar".

Asimismo, se contempla un tercer bloque de actuación, en coordinación con la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, para abordar daños en infraestructuras de lonjas y necesidades de dragado en los puertos. En el caso concreto de las lonjas, el cálculo de las posibles compensaciones se realizará en base a los datos de venta y facturación comparados con otros periodos, solicitándose a cada una de ellas declaración responsable sobre el porcentaje de comisión de venta y documentación justificativa.

Igualmente, la Administración ha avisado de que todo el procedimiento estará sometido a auditorías exhaustivas y ha trasladado su intención de que las solicitudes de los buques sean pre cumplimentadas por la propia Administración, de manera que el armador solo deba firmar su conformidad o aportar datos adicionales si fuera necesario, lo que "permitiría agilizar notablemente la tramitación y el pago de las ayudas".

En este sentido, se ha señalado la importancia de que aquellos buques que nunca hayan recibido ayudas y no tengan registrada su cuenta bancaria en la Administración se den de alta en el sistema GIRO "a la mayor brevedad para evitar retrasos". Todas estas medidas deberán ser aprobadas en el próximo Consejo de Gobierno.

Además, durante el encuentro, la Administración ha trasladado una propuesta previamente planteada por la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras (Faape) relativa a que las ayudas por paradas temporales se abonen prioritariamente a los tripulantes para "favorecer su fidelización con las empresas, en lugar de abonarse simultáneamente con los armadores". Ante la consulta expresa, Facope ha manifestado su apoyo "rotundo" a esta medida.

Por otra parte, se ha abordado la situación de las Cofradías de Pescadores y las posibles líneas de apoyo que el sector viene solicitando desde hace años. La Administración ha indicado que está estudiando distintas vías que, en el mejor de los escenarios, podrían materializarse a partir de 2027.

Entre ellas, se contemplan posibles subvenciones "excepcionales" a través de ayudas de concertación, la creación de Organizaciones de Productores Pesqueros (OPP) como vía "prioritaria" para acceder a fondos, el acceso a ayudas mediante los Grupos de Acción Local del Sector Pesquero y Acuícola (Galpa) a través de asistencia técnica, y un modelo similar al aplicado en otras comunidades autónomas mediante autofinanciación autonómica, condicionado a la existencia de partida presupuestaria.

En esta línea, Facope ha valorado muy positivamente el desarrollo de la reunión, destacando la receptividad mostrada por la Administración y el avance en líneas de trabajo concretas para dar respuesta a una situación que está afectando de forma directa a la actividad pesquera y a la estabilidad económica de armadores, tripulantes, lonjas y cofradías del litoral andaluz.

Concretamente, la reunión ha estado presidido por el Director General de Pesca y el Subdirector General. Además, han asistido el presidente de Facope, la Secretaría de la Federación, representantes de los puertos de Sanlúcar, Estepona, Marbella, Barbate, Isla Cristina y Motril, así como representantes de Fecopesca y de las cooperativas de Rota y Chipiona.