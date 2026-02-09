La dirección de Hitachi en Córdoba no acudirá a reuniones con el comité de empresa al no ver "condiciones para avanzar"

Archivo - Vista general de la factoría de Hitachi Energy en Córdoba. - HITACHI ENERGY - Archivo

CÓRDOBA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La dirección de la planta de Hitachi Energy en Córdoba ha comunicado al Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL) su decisión de "no asistir a las reuniones fijadas el pasado martes 3 de febrero en la sede del Sercla en Córdoba" y estaban previstas a partir de mañana martes, al entender que "no se dan las condiciones necesarias para avanzar" en las negociaciones con el comité de empresa.

Al respecto, la dirección de Hitachi ha explicado en una nota que "en estas reuniones, que estaba previsto que se celebraran los días 10, 17 y 26 de febrero, se convino establecer una comisión técnica que tenía la finalidad de desescalar el conflicto laboral y crear las condiciones adecuadas para una nueva negociación del convenio colectivo, contemplando la paralización, e incluso la desconvocatoria, de las movilizaciones y huelgas previstas".

Tras "constatar el incumplimiento del compromiso y la falta de buena voluntad de CCOO, que mantiene su estrategia de presión más allá de los ámbitos de la negociación", la empresa ha considerado que "no se dan las condiciones para avanzar en el marco de las reuniones definidas para la comisión técnica".

La empresa ha recordado que "el convenio colectivo actual está en vigor y se encuentra prorrogado en situación de ultraactividad hasta diciembre de 2026, tal y como consta en el Registro Oficial de Convenios". En cualquier caso, la dirección ha asegurado que mantiene su "voluntad de establecer un marco negociador, siempre que este se realice en un clima que favorezca" el mismo, "algo que, en estos momentos, no sucede".