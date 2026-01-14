La dirección del PwC se reúne con Moreno en Sevilla y la firma alcanza los 500 empleados en los centros andaluces

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el presidente de la firma de auditoría y consultoría PwC España, Gonzalo Sánchez
Publicado: miércoles, 14 enero 2026 21:43
SEVILLA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha mantenido un encuentro este miércoles, 14 de enero, en el Palacio de San Telmo con el presidente de la firma de auditoría y consultoría PwC España, Gonzalo Sánchez. Durante la reunión institucional, el presidente ha estado acompañado por el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela.

En una nota emitida por PwC, el grupo ha destacado un aumento de hasta los 500 empleados en los centros con los que cuenta en la región. Al respecto, ha asegurado que apuesta "por el talento andaluz".

Este desarrollo, prosigue, "se ha sustentado en la expansión de sus servicios tradicionales, auditoría, consultoría y asesoramiento fiscal, legal y en transacciones, así como en la consolidación de centros estratégicos en Sevilla, Granada y Málaga, incluyendo el Service Delivery Center con el que cuenta en la capital malagueña, desde el que refuerza la eficiencia operativa y el soporte a nivel nacional e internacional".

