Archivo - El director general de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA), Juan de Dios Mellado, comparece en el Parlamento. (Foto de archivo). - JOAQUIN CORCHERO-PARLAMENTO DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director general de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA), Juan de Dios Mellado, ha expuesto el presupuesto del ente público de cara al próximo año. Un montante que asciende a los 184,94 millones de euros para Canal Sur Radio y Televisión, una cifra que supone 4,7 millones euros más que el pasado año.

"Planteamos el presupuesto desde una doble perspectiva, garantizar el servicio público y sostener una actividad que contribuye al tejido audiovisual de Andalucía", ha defendido este martes en su comparecencia en la comisión de control de la Agencia Pública en el Parlamento andaluz.

De este montante, 146,5 millones de euros corresponden a Canal Sur Televisión y 33,3 millones a la radio. Mellado ha explicado la distribución del presupuesto, con 40,8 millones de euros para aprovisionamiento, la partida relacionada con la capacidad para hacer programación.

Una de las partidas más importantes es la de personal, con 91,7 millones de euros, 4,2 millones más que el pasado año. El director general ha justificado este aumento por la "evolución retributiva del sector público". En este apartado ha puesto en valor la celebración de las oposiciones del ente para 2027.

"Es importante resaltar que una mayor dotación de personal no supone por sí sola un aumento equivalente al número de trabajadores, sino una parte sustancial responde a los costes salariales y a las obligaciones ya existentes", ha remarcado.

El presupuesto de gastos de explotación se mantiene en 48,4 millones de euros dentro de una decisión "de contención". Por otro lado, Mellado ha puesto especialmente el foco en la renovación tecnológica con un montante de 5,5 millones de euros entre todas las partidas destinadas a ello.

"En los últimos años hemos tenido que afrontar importantes carencias acumuladas en la renovación de nuestros equipos en un contexto en el que el sector audiovisual está experimentando una profunda transformación y una competencia cada vez mayor de las grandes plataformas de distribución", ha remarcado.

En este sentido, ha señalado que un informe de la Cámara de Cuentas de 2018 "constataba que Canal Sur era una empresa obsoleta tecnológicamente". Asimismo, Mellado ha explicado la dotación extraordinaria de 270 millones de euros vinculados a "posibles efectos de litigios sobre el IVA que afectan a las televisiones autonómicas y estatales".

"Esta partida no es una partida que se va a gastar, sino que es una dotación de previsiones en el caso de que algún litigio fuera contrario a los intereses de Canal Sur", ha indicado.

En paralelo, Mellado ha confirmado que se están produciendo las negociaciones para el nuevo contrato programa del ente para el periodo 2027-2029.

EL PSOE-A CRITICA "EL ENCHUFISMO" EN RTVA

El diputado del PSOE-A, Alejandro Moyano, ha asegurado que "se está secuestrando la televisión pública" poniendo el foco en "la falta de pluralidad" en el ente y "el enchufismo" en la plantilla con personas "procedentes incluso directamente desde el gabinete de comunicación del presidente de la Junta".

"Usted ya es parte, lamentablemente, de la historia negra del enchufismo en la radio televisión andaluza. Ha sido usted un leal servidor de la causa y no le juzgaría por hacer activismo político si se sentase aquí, donde están el resto de diputados y hablásemos en igualdad de condiciones", ha reseñado al mismo tiempo que ha criticado la presencia de Mellado en un mitín del PP durante la campaña electoral para las elecciones del 29N.

En respuesta, el director general de RTVA ha defendido los datos de audiencia de la cadena y la "mejora" en la situación del ente desde 2018. "Si a usted no le gusta, pues eso no es mi problema, pero la realidad es la realidad y no trate usted de confundir. Tanto los profesionales como las productoras están haciendo una televisión de calidad y que tiene un seguimiento importante por la audiencia en Andalucía", ha remarcado.

Asimismo, Mellado ha defendido que RTVA ha ganado todos los litigios interpuestos en la Junta Electoral Central en las últimas elecciones autonómicas. "Canal Sur los ganó todos, no se puede decir lo mismo en otras épocas", ha puntualizado.