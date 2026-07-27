El director Juanma Bajo Ulloa participará en un coloquio en el marco de la programación de Cine de Verano de Jaén

Cine de Verano en La Alameda - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Cine de Verano de Jaén ofrecerá el 19 de agosto, en el Auditorio de la Alameda, con la presencia del director Juanma Bajo Ulloa, que presentará y participará en un coloquio sobre 'El mal', su más reciente trabajo.

Además, el 29 de agosto el Auditorio de La Alameda viajará a los orígenes del séptimo arte abriendo sus puertas al Cine Mudo. Los asistentes podrán disfrutar de la icónica comedia de Buster Keaton 'Seven Chances' (Siete ocasiones, 1925), una proyección que cobrará vida gracias a la música interpretada en directo por el reconocido pianista Jorge Gil de Zulueta.

Son, según informa el Ayuntamiento de Jaén, dos de los platos fuertes de una programación que para las próximas semanas ofrecerá a los espectadores disfrutar al aire libre de una cuidada selección que abarca desde superproducciones de Hollywood, hasta cine de autor, clásicos, familiares y eventos especiales.

La animación y el cine familiar estarán presentes con las proyecciones de 'Minions & Monsters' (1, 9 y 20 de agosto), la exitosa aventura de Disney 'Vaiana' (3, 5 y 13 de agosto) y el esperado gran estreno de 'Toy Story 5' (22 de agosto). El género de superhéroes y la acción tendrán un espacio destacado con las espectaculares 'Supergirl' (31 de julio y 2 de agosto) y 'Spiderman, un nuevo día' (12, 14 y 27 de agosto).

Además, habrá un hueco para la nostalgia ochentera con la mítica cinta de aventuras 'Los Goonies' (21 de agosto), dirigida por Richard Donner. No faltará tampoco el cine de prestigio y grandes biopics con títulos que han cosechado el aplauso unánime del público y la crítica con proyecciones de enorme peso como 'Hamnet' (10 de agosto), la esperada adaptación cinematográfica del aclamado libro homónimo; o 'Michael' (11 de agosto), el ambicioso biopic sobre el 'Rey del Pop', Michael Jackson.

Esta oferta se completa con cintas de gran éxito como 'Haciendo amigos' (4 y 7 de agosto), 'La Odisea' (6, 8 y 17 de agosto) y la comedia 'Tres de más' (15 y 18 de agosto).

Para el 26, 28 y 30 de agosto se ha programado 'El final de Oak Street', un thriller estadounidense de ciencia ficción y supervivencia protagonizado por Anne Hathaway y Ewan McGregor.

Toda la información y venta de entradas está disponible en la web 'www.cineveranojaen.com'.