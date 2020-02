La RTVA prevé desbloquear la contratación de trabajadores y recuerda que no se hace desde 2012

Actualizado 12/02/2020 12:59:49 CET

El PSOE le recuerda la huelga de trabajadores de 20, 21 y 27 de febrero y Adelante le dice que "le ha tocado a usted esta tostá"

SEVILLA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El director general de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA), Juande Mellado, ha trasladado este miércoles que "se van a desbloquear" la contratación de trabajadores en Canal Sur, entre los cuales figuran 20 técnicos para los centros territoriales provinciales, tras recordar que no se hace desde 2012. Mellado ha reclamado un Plan de Ordenación de los Recursos Humanos tras concluir que "a día de hoy no pueden aplicarse más parches", mientras, la socialista Rosa Aguilar le ha recordado que hay una huelga de trabajadores convocada el 20, 21 y 27 de febrero y el diputado de Adelante Nacho Molina le ha planteado que "le ha tocado a usted esta tostá, aunque había de antes razones sobradas para la huelga".

El director general de la RTVA, que ha comparecido en comisión para abordar, entre otros asuntos, la situación de los recursos humanos de la empresa, ha querido retratar la falta de inversión que ha sufrido Canal Sur desde 2012 al manifestar que se ha visto obligados "a comprar en el mercado piezas de segundo mano".

Mellado ha sostenido que la política de personal "ni es un problema nuevo ni fácil" y ha argumentado que la prioridad es ofrecer "un servicio público con los recursos humanos que tenemos". Entre los efectivos que plantea incorporar se encuentran 5 redactores, 20 técnicos para los centros territoriales, así como personal médico, servicio que se externalizará hasta que no haya esa incorporación.

Tras apelar a "factores externos" para explicar la situación laboral de la RTVA, ha asegurado que "no quiero eludir mi responsabilidad", pero ha planteado a modo de ejemplo que las desconoxiones de los informativos de los centros territoriales no se hacen en julio y agosto desde 2011.

El director general de la RTVA, que se ha esgrimido que los problemas en la dotación de pesonal "se extiende a todos los niveles de la Junta", ha reclamado "un cambio en la cultura empresarial" de Canal Sur, que ha proyectado hacia "un cambio presupuestario y financiero" así como hacia "un Plan de Ordenación de los Recursos Humanos, que fuera realista", que respondiera a propósitos como conocer el número de efectivos y su nivel de cualificación.

Respecto al X Convenio Colectivo de la empresa pública ha apuntado que "no contempla necesidades para una empresa moderna de futuro" y ha insistido que "desde 2012 no se han hecho contrataciones ni de personal fijo ni de sustituciones". "A día de hoy no pueden aplicarse más parches", ha apostillado Mellado, quien ha apelado a que el Presupuesto de la Junta de 2020 prevé una partida para contrataciones.

La diputada socialista Rosa Aguilar, que ha calificado de "lamentable la intervención" del director general de la RTVA, ha apuntado que la convocatoria de huelga de los trabajadores para el 20, 21 y 27 de febrero responde al incumplimiento por parte del Gobierno andaluz de una Proposición no de ley (PNL) aprobada en el Parlamento de Andalucía, de cuyo contenido ha subrayado que incluía "que un representante de los trabajadores iba a estar en el Consejo de Administración". "Nada se ha hecho, este Gobierno no tiene palabra", ha apuntado Aguilar.

El diputado de Adelante Andalucía Nacho Molina le ha trasladado a Mellado que "no sabemos quién manda en la RTVA" tras recordar que la empresa pública "depende de dos consejeros", ha sostenido que "le han dado sopas con hondas porque la negativa a las contrataciones dan muestra de ello".

Molina ha apuntado que la necesidad de la plantilla es "un plan de empleo para paliar los déficits que usted mismo ha reconocido y que evite externalizaciones" y ha afirmado sobre la situación de la empresa pública que "los centros territoriales se caen a pedazos".

El parlamentario de Adelante se ha preguntado por cuál será "el destino del incremento presupuestario de 2020" y ha expresado su desconfianza hacia que "no sea para pagar a los nuevos directivos", en referencia a los fichajes para los servicios informativos que se han ido anunciando.

La diputada de Cs Ángela Rodríguez se ha pronunciado sobre "lo injusto" de tener que asumir "la responsabilidad del pasado", por lo que ha subrayado que "le va a tocar a su equipo adoptar los cambios necesarios". Rodríguez ha esgrimido "el compromiso de contratación" de la nueva dirección de la RTVA con una previsión presupuestaria para ello de "cuatro millones de euros".

La parlamentaria del PP Rosalía Espinosa ha apuntado que la comparecencia del director general de la RTVA ha puesto de manifiesto que "son problemas heredados de muchos años de gestión del PSOE" y ha insistido que "desde 2012 no se ha invertido ni en equipos tecnológicos ni en personal". Espinosa ha esgrimido que en la primera reunión de la dirección de la empresa con el Comité Intercentros éstos iban convencidos de que "lo primero que íbamos a hacer es cerrar la RTVA" y ha sostenido que la Junta está ahora "arreglando las cuentas que no han dejado ustedes", en alusión al PSOE.

El parlamentario de Vox José Ocaña ha sostenido que la RTVA ha sido una empresa donde "a los trabajadores críticos los arrinconaban", así como que la selección de los jefes de equipos se hacía con "ausencia de mérito y capacidad". "El personal lleva años quejándose", ha apuntado el diputado de Vox, tras apelar a "la memoria histórica reciente" para recordar que "los trabajadores ya se rebelaban contra la manipulación y el control de Canal Sur".

"MANDA LA DIRECCIÓN GENERAL"

En su réplica a los grupos, en especial al argumento empleado por el diputado de Adelante Andalucía, Juande Mellado ha apuntado que "manda la Dirección General, como entiendo que anteriormente mandaba el subdirector general", y ha insistido que "entre 2012-2015 ni hubo contratación ni tasa de reposición", en referencia al periodo del Gobierno de coalición de PSOE e IU.

"No existe un diagnóstico de los perfiles ni de las necesidades futuras de la empresa", ha insistido el director general de la RTVA, quien ha proclamado que "sigo peleando para lo que necesita Canal Sur", por lo que ha reivindicado que se ha licitado por 14 millones de euros el cambio de sistema de noticias de Canal Sur, tras apuntar que "cuando falla el sistema, los redactores deben hacer la escaleta a papel y boli".