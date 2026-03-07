A disposición judicial cinco personas por el hurto de 2.000 kilogramos de aceituna en Albolote (Granada)

Archivo - Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

GRANADA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha puesto a disposición judicial, ante el Juzgado de Instrucción de Guardia de Granada, a cinco personas, cuatro varones de entre 24 y 59 años y una mujer de 52, como presuntas autoras de un delito de hurto de 2.000 kilogramos de aceituna en una finca del término municipal de Albolote (Granada).

Según ha informado el instituto armado en una nota, los hechos se produjeron la mañana del pasado 26 de febrero, cuando el propietario del olivar sorprendió a tres individuos recolectando su aceituna sin autorización alguna. Ante tal situación, éste les requirió abandonar la finca, pero lo hicieron sin devolver el fruto recolectado, el cual transportaban en dos vehículos con los que habían accedido al lugar. Tras presentar la correspondiente denuncia en la Guardia Civil, el Equipo de Robos en el Campo (ROCA) de la Compañía de Armilla se hizo cargo de la investigación de los hechos.

A partir de los datos y descripciones facilitados por la víctima y, previa inspección de la finca, los agentes lograron identificar y localizar a todos los implicados: tres trabajadores de una empresa dedicada a la recolección de productos agrícolas (uno de ellos propietario de uno de los vehículos utilizados), el responsable de dicha empresa y la titular del segundo vehículo empleado en el transporte; todos ellos con vínculos familiares entre sí.

Asimismo, durante las gestiones practicadas por los agentes investigadores se verificó la entrega de los 2.000 kilogramos de aceituna en un punto de compra ubicado en otro municipio granadino.