A disposición judicial dos personas por cultivar marihuana en el huerto de una parcela en Moraleda de Zafayona (Granada)

Imagen de una agente de la Guardia Civil en una plantación ilegal de marihuana. - GUARDIA CIVIL

GRANADA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en el marco de la operación 'Tabla EHT', ha puesto a disposición judicial a dos individuos, de 26 y de 50 años de edad, como presuntos autores de un delito contra la salud pública por el cultivo exterior de marihuana en los huertos de las parcelas donde residían, respectivamente, en la localidad de Moraleda de Zafayona (Granada).

Según ha informado el instituto armado en una nota, el segundo de ellos está además presuntamente implicado en un delito de defraudación de fluido eléctrico para la vivienda. Las pesquisas se iniciaron cuando el área de investigación de la Guardia Civil de Huétor Tájar observó cómo las hojas de varias plantas, con apariencia de cannabis sativa, sobresalían por encima de las tapias de dos parcelas del municipio.

En este context, desde la Benemérita han indicado que desde la vía pública era además claramente perceptible un intenso olor a marihuana. En el primero de los casos, los agentes pudieron apreciar las plantas en el interior de un invernadero cubierto con malla de plástico. Asimismo, las quejas vecinales, que alertaban un fuerte olor, reforzaron los indicios ya detectados.

El pasado 16 de julio, se realizó la entrada y el registro de la primera de las parcelas, donde estaba ubicado un invernadero exterior de unos 120 metros cuadrados de extensión, que albergaba un cultivo sobre suelo de 300 plantas de marihuana en estado de crecimiento, alcanzando algunas de ellas los dos metros de altura.

Este miércoles día 5 de agosto se llevó a cabo la segunda fase de la operación, en la que los agentes procedieron a la entrada y registro del segundo inmueble. En la parcela se localizó un cultivo exterior, sobre suelo y sin invernadero, de 51 plantas de marihuana en estado de crecimiento.

Además, se detectó la existencia de un enganche ilegal a la red eléctrica, aunque destinado únicamente a la vivienda. En el operativo policial intervinieron junto a los agentes del área de investigación de Huétor Tájar, patrullas de seguridad ciudadana de la Compañía de la Guardia Civil de Loja y la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Granada (Usecic).

Como consecuencia de estos hechos, se procedió en ambos casos a la intervención de la droga y a la puesta a disposición del Tribunal de Instancia en funciones de Guardia de Loja de sus respectivos moradores por los delitos presuntamente cometidos.