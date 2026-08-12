El dispositivo municipal frente a la ola de calor en Jaén suma cerca de 1.000 pernoctaciones

Reunión de seguimiento del dispositivo - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha registrado un total de 957 pernoctaciones en el dispositivo municipal activado frente a la ola de calor desde su puesta en marcha el pasado 18 de junio.

Este recurso permanece operativo las 24 horas del día con el objetivo de ofrecer atención, alojamiento y protección ante las altas temperaturas a personas sin hogar, personas en tránsito, mayores, familias y otros colectivos en situación de vulnerabilidad.

Así lo ha destacado la concejala de Servicios Sociales, Ángeles Díaz, que ha presidido la reunión de seguimiento de este dispositivo, acompañada por la responsable del área de Atención y Participación Ciudadana, María del Carmen Angulo. En el encuentro han participado también representantes de Cáritas, Inserta Andalucía, Policía Local y técnicos del servicio de Emergencias.

Díaz ha subrayado que el recurso está funcionando "sin incidencias" y ha puesto en valor el "esfuerzo muy intenso" realizado por la Administración local para mantenerlo abierto durante todo el verano, "mañana, tarde y noche". Para ello, según ha explicado, ha sido necesario reforzar los equipos de vigilancia, cocina, monitores y trabajo social.

Asimismo, ha señalado que, pese a la intensidad de las temperaturas, los datos de usuarios son "muy similares" a los de la campaña anterior, sin que se haya registrado un repunte.

El dispositivo cuenta con un total de 48 plazas, de las cuales una parte se encuentra reservada para usuarios derivados por entidades sociales colaboradoras. En concreto, Cáritas dispone de 15 plazas reservadas para usuarios de su Centro de Día, mientras que la entidad Poblado Mundo cuenta con diez plazas. Por su parte, Inserta Andalucía participa en el dispositivo a través de sus programas específicos de atención a personas sin hogar.

Durante la reunión, la concejala ha resaltado la coordinación con la Policía Local, cuyos agentes, al detectar o recibir información sobre personas sin hogar en la ciudad, se desplazan para informarles de la existencia de este recurso y, en muchas ocasiones, acompañarlas hasta el mismo.

La responsable de Servicios Sociales ha explicado que el dispositivo no se limita a cubrir las necesidades básicas, sino que incorpora una labor de acompañamiento e intervención social.

"El objetivo es no solo esa parte de asistencialismo en el momento para poder cumplir las necesidades básicas, sino también ese momento en el que queremos trabajar sobre el origen del problema de las personas que están sin hogar", ha dicho Díaz.

Finalmente, ha señalado que estas reuniones de seguimiento permiten identificar dificultades y buscar soluciones coordinadas, como es el caso de la atención a personas que permanecen en la calle y que, por diversas circunstancias, no acceden a los recursos disponibles o no pueden ser identificadas mediante la documentación requerida.