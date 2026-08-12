El Hospital de Jerez (Cádiz) habilitará una nueva Unidad de Cuidados Paliativos con una inversión de 274.000 euros

Archivo - Hospital Universitario de Jerez de la Frontera, perteneciente al Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 12 (EUROPA PRESS)

El Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, va a adecuar una nueva Unidad de Cuidados Paliativos en el Hospital Universitario de Jerez de la Frontera, a través de una inversión de 274.893,32 euros.

El proyecto está concebido para responder a las necesidades de las personas con enfermedades avanzadas o en situación de alta complejidad clínica, ofreciendo una asistencia centrada en el bienestar, la dignidad y el acompañamiento tanto de los pacientes como de sus familias, según ha explicado la Junta en una nota.

El Área de Gestión Sanitaria iniciará en la segunda quincena de agosto las obras de adecuación del ala izquierda de la primera planta del Hospital Materno Infantil, donde se ubicará esta unidad. El plazo de ejecución de los trabajos será de diez semanas, por lo que está previsto que las obras concluyan durante la última semana del próximo mes de octubre.

Estas obras supondrán una renovación integral del servicio, incorporando criterios de humanización en el diseño de los espacios mediante la mejora de las habitaciones, las instalaciones y las zonas comunes.

Así, entre las actuaciones previstas se incluyen la renovación del mobiliario clínico y del destinado al descanso de los familiares, la modernización de las instalaciones eléctricas, de climatización, fontanería y gases medicinales, la actualización de la iluminación y de los sistemas de llamada paciente-enfermera, la instalación de nuevos cabeceros hospitalarios y la mejora de los acabados, configurando un entorno más seguro, confortable y funcional para pacientes, familiares y profesionales.

Además, permitirá adaptar los espacios a los actuales estándares de calidad, seguridad y humanización de la asistencia, creando un entorno específicamente diseñado para ofrecer una atención más confortable, accesible y adaptada a las necesidades de este tipo de pacientes.

Una vez finalizados los trabajos, la ciudadanía de esta Área Sanitaria dispondrá de una planta específica de Cuidados Paliativos que integrará diez habitaciones de hospitalización, además de consultas, despachos, almacenes y áreas de trabajo asistencial y de enfermería.

El proyecto favorecerá la individualización de las habitaciones para proporcionar una mayor intimidad y confort, incorporando también mejoras destinadas al descanso y acompañamiento de las familias durante todo el proceso asistencial.

Asimismo, permitirá reforzar la coordinación entre el equipo móvil y la unidad de hospitalización de Cuidados Paliativos, favoreciendo una atención multidisciplinar más integrada, eficiente y continuada. Esta mejora organizativa contribuirá a ofrecer una respuesta asistencial más coordinada y adaptada a las necesidades de pacientes y familias.

Con este proyecto, el Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz ha manifestado su apuesta por la mejora continua de las infraestructuras sanitarias y por un modelo asistencial que sitúa a las personas en el centro de la atención.