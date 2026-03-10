Las Distinciones 2025 del Consejo Social de la UCO reconocen la labor de universidades y sociedad

Acto institucional de entrega de las Distinciones 2025 del Consejo Social de la Universidad de Córdoba. - UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Social de la Universidad de Córdoba (UCO) ha celebrado este martes el acto institucional de entrega de sus Distinciones correspondientes al año 2025, con las que reconoce la contribución de instituciones, programas y personas que fortalecen la relación entre la universidad y la sociedad.

La ceremonia ha tenido lugar en el Salón de Columnas del Edificio Universitario Pedro López de Alba y contó con la presencia del presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre Muñoz; el consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos; el rector de la Universidad de Córdoba, Manuel Torralbo Rodríguez; y el presidente del Consejo Social de la Universidad de Córdoba, Francisco Muñoz Usano, según ha detallado la institución académica en una nota.

Durante el acto se han entregado las Distinciones del Consejo Social 2025, que reconocen la labor de instituciones y programas destacados en el ámbito universitario y social. El Grupo Banco Santander ha recibido la Medalla al Mérito Social Universitario en reconocimiento a su compromiso con el desarrollo educativo, la innovación y el emprendimiento universitario, así como por su apoyo a programas dirigidos al estudiantado y al impulso de la transferencia de conocimiento desde la universidad hacia el entorno productivo.

La Fundación ONCE ha sido distinguida con la misma medalla por su labor en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y por su impulso a la igualdad de oportunidades, favoreciendo el acceso a la educación superior, el empleo y la eliminación de barreras. Por su parte, el Programa UCOIncluye de la Universidad de Córdoba ha recibido la Medalla al Mérito Social Universitario por su contribución a la construcción de una universidad más accesible e inclusiva, promoviendo la participación activa de personas con discapacidad intelectual, del desarrollo o del espectro autista, y fomentando una cultura universitaria basada en el respeto y la diversidad.

Además, la Brigada 'Guzmán el Bueno' X del Ejército de Tierra fue reconocida con la Medalla 'Séneca' a los Valores Humanos, la máxima distinción del Consejo Social, por su trayectoria de servicio, su participación en misiones internacionales de mantenimiento de la paz y su labor humanitaria en situaciones de emergencia y catástrofes.

Asimismo, durante el acto se ha hecho entrega de la Medalla al Mérito Social Universitario al profesor Dr. José Javier Rodríguez Alcaide, correspondiente a la edición anterior de estas distinciones, que no pudo recogerse en su momento. El Consejo Social quiso reconocer así su trayectoria académica y su contribución al desarrollo de la UCO y de la sociedad.

En su intervención, el presidente del Consejo Social, Francisco Muñoz Usano, ha subrayado que estas distinciones representan el reconocimiento de la Universidad y de la sociedad cordobesa a quienes contribuyen a reforzar el papel de la institución universitaria como "motor de progreso social". Asimismo, ha destacado la importancia de la colaboración entre universidad y sociedad para afrontar los retos del futuro y ha puesto en valor el compromiso con la inclusión, la responsabilidad social y el servicio público de las entidades distinguidas.

Durante la ceremonia se ha procedido también a la toma de posesión de nuevos consejeros del Consejo Social. Se incorporan a este órgano José Luis Caballano Alcántara, Esther Capitán Muñoz, Francisco Javier Delmás Martos y Manuel Reina Millán.

Igualmente, el Consejo Social ha querido reconocer la labor desarrollada por los consejeros salientes Marina Borrego Martínez y Lucas Francisco Serrano Jurado, agradeciendo su dedicación y contribución al trabajo de este órgano de participación de la sociedad en la Universidad.