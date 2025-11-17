El doctor Manuel Romero, de Quirónsalud, ha sido reconocido en los Doctoralia Awards como el mejor reumatólogo de España. - HOSPITAL QUIRÓNSALUD CÓRDOBA

CÓRDOBA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El jefe del Servicio de Reumatología del Hospital Quirónsalud Córdoba y del Centro Médico Quirónsalud Jaén, el doctor Manuel Romero, ha sido reconocido recientemente como el mejor y más valorado reumatólogo de España en los Doctoralia Awards 2025, unos galardones que reconocen la labor de los más destacados profesionales en el ámbito de la salud del año.

Según ha informado Quirónsalud en una nota, se trata de la quinta vez en la que el doctor Romero recibe este galardón, en tres ocasiones entre los tres primeros de España y en dos ediciones (la de 2017 y este año) como el más valorado.

La edición de este año de los Doctoralia Awards ha contado con un total de 625 especialistas nominados en 48 categorías, entre los que se ha elegido a tres de cada especialidad. Estos premios reconocen el trabajo de los profesionales más relevantes de las distintas especialidades, teniendo en cuenta las valoraciones realizadas por pacientes y por compañeros de profesión.

El doctor Romero ha dicho estar "agradecido por este reconocimiento, aunque debo destacar que no es para mí solo, sino también para todas las personas que confían en mi trabajo y que me animan a seguir esforzándome cada día. La Reumatología es una disciplina en continua evolución y mi compromiso es seguir formándome y dando lo mejor de mí para ofrecer siempre la mejor atención y los tratamientos más adecuados a los pacientes".