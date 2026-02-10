Un documental rescata por primera vez en formato audiovisual el bombardeo de Jaén

El alcalde de Jaén, Julio Millán, con los promotores del documental - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de creadores jiennenses ha promovido la edición de un documento audiovisual para rescatar la memoria el bombardeo de Jaén, uno de los episodios más trágicos de la Guerra Civil en la ciudad que se remonta a abril de 1937. El proyecto se estrenará el 23 de abril en la capital jiennense.

El alcalde de Jaén, Julio Millán, que señalado que este proyecto "nace con el objetivo de recuperar la memoria histórica, dignificar a las víctimas y cubrir un vacío narrativo que hasta ahora solo había sido abordado desde conferencias y publicaciones escritas". Así lo ha indicado el primer edil que ha recibido a los promotores de la iniciativa.

La productora de la iniciativa, Isabel Pereira, ha contado que la idea surge de la suma de iniciativas que propuso a José Laso, cineasta jiennense con una trayectoria consolidada en el ámbito del documental, porque detectaron "la ausencia de un relato audiovisual sobre el bombardeo de Jaén, pese a la relevancia histórica del suceso y pese a que existían trabajos previos de investigación realizados por autores como Juan Cuevas Mata".

"Nos dimos cuenta de que este episodio fundamental de nuestra historia no tenía un proyecto audiovisual propio", ha dicho Pereira. A partir de ahí, decidieron "liarse la manta a la cabeza" y poner en marcha una producción que combinara rigor histórico, sensibilidad social y participación ciudadana.

El alcalde ha agradecido que "el documental haya involucrado a numerosas personas de Jaén, tanto en el equipo técnico como artístico, con una apuesta clara por la gente joven y el talento local, especialmente alumnado y profesionales vinculados a la Escuela de Arte José Nogué".

La producción corre a cargo de un equipo mayoritariamente jiennense, con José Laso al frente de la dirección y un sólido respaldo en la producción ejecutiva. Este audiovisual supone la primera vez que el bombardeo de Jaén es abordado desde el lenguaje del cine, convirtiéndose en una herramienta para la divulgación, la reflexión colectiva y la transmisión de la memoria a nuevas generaciones.

Para Millán, "el estreno del documental el 23 de abril marcará un hito en la recuperación de la memoria histórica de la ciudad y abrirá la puerta a futuras proyecciones, encuentros y actividades educativas en torno a este episodio olvidado de la historia contemporánea".