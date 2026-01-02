Domínguez (PP) sitúa 2026 como un "año decisivo" para el campo de Jaén por la nueva PAC

Archivo - Erik Domínguez/Archivo - PP - Archivo

JAÉN 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente provincial del PP en Jaén, Erik Domínguez, ha situado a 2026 como "un año decisivo" para el campo jiennense por lo que ocurra en Bruselas con la nueva PAC. Ha defendido que el PP trabajará para que la provincia "no pierda ni un solo euro" ante el nuevo marco plurianual de la PAC que es "muy agresivo" para la provincia de Jaén y para territorios jiennenses como La Loma.

Para el PP de Jaén, "la propuesta de la Comisión Europea es inadmisible porque pone en peligro la rentabilidad de las explotaciones, compromete la seguridad alimentaria y silencia la voz de las regiones" y desde el PP "no podemos estar de otro lado que no sea el de los agricultores y ganaderos jiennenses".

Domínguez ha hecho hincapié en que si el presupuesto se reduce, "el sector andaluz podría perder unos 3.000 millones de euros entre 2028 y 2034" y por eso hay "mano tendida para luchar en Bruselas contra el marco propuesto". En este punto, ha indicado que depende del PSOE si "prefiere estar en la guerra política y dar la espalda al campo jiennense o tomar una buena decisión y anteponer los intereses de los agricultores y ganaderos".

"Decimos no a la PAC propuesta porque nos oponemos a un fondo único y al recorte presupuestario de un 23%", ha detallado Domínguez, al tiempo que ha manifestado que los agricultores y ganaderos jiennenses necesitan una PAC que tenga en cuenta la realidad productiva jiennense pues el sector agroalimentario es estratégico para la economía jiennense, andaluza, española y europea.

"La agricultura y la ganadería son esenciales para garantizar el futuro de nuestras zonas rurales, porque fija población, dinamiza la actividad económica, protege el medio ambiente, paisajes y tradiciones", ha explicado el dirigente popular.

Al margen de la PAC, Domínguez ha defendido que el Gobierno andaluz es "el que más ayuda ha dado a los agricultores y ganaderos andaluces y jiennenses y es el que más ha invertido en materia de agua en Andalucía", a lo que ha sumado la apuesta por el relevo generacional con la publicación de la resolución provisional de ayudas para jóvenes agricultores y ganaderos andaluces por 130 millones de euros.

A ello le ha añadido los 140 millones para apoyar a los 48 grupos de desarrollo rural andaluces en el próximo marco, que acaba en 2027. La Junta de ha resuelto ayudas por 53,8 millones de euros en tres convocatorias de ayudas destinadas a agricultores y ganaderos andaluces afectados por desastres naturales; 175 millones en ayudas a 3.800 titulares de explotaciones agrícolas y ganaderas para la adquisición de nueva maquinaria con el objetivo de avanzar hacia una agricultura más sostenible e innovadora.

Domínguez ha aludido también a la "apuesta histórica de este Gobierno andaluz por el regadío con 317 millones de euros", para que los regantes puedan llevar el agua desde los terciarios a los cultivos, tecnificar el regadío y construir balsas con las que almacenar el agua de lluvia.

Son, según el dirigente popular, ejemplos del trabajo de la Consejería de Agricultura que para 2026 cuenta con un presupuesto récord de casi 2.000 millones de euros, casi un 80 por ciento más desde el último presupuesto de los gobiernos socialistas.