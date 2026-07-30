La DOP Priego de Córdoba pide a los agricultores de la comarca reforzar la vigilancia ante la mosca del olivo

Cartel informativo sobre la mosca del olivo. - DOP PRIEGO DE CÓRDOBA

PRIEGO DE CÓRDOBA (CÓRDOBA), 30 (EUROPA PRESS)

La Denominación de Origen Protegida (DOP) Priego de Córdoba ha hecho un llamamiento a todos los agricultores de los municipios amparados por la DOP (Almedinilla, Carcabuey, Fuente-Tójar y Priego de Córdoba) para que intensifiquen la vigilancia y el seguimiento de la mosca del olivo ('Bactrocera oleae'), una de las principales plagas que puede afectar a la calidad y producción del aceite de oliva virgen extra de la comarca.

Según ha explicado la DOP en una nota, esta comarca presenta históricamente "condiciones especialmente favorables" para el desarrollo de esta plaga, por lo que se considera "fundamental mantener un control continuado de su evolución durante los próximos meses".

Para la presente campaña, no está previsto realizar un tratamiento aéreo generalizado, por lo que la DOP recomienda a todos los agricultores que "consulten semanalmente los puntos de control y seguimiento de la mosca del olivo, en los que se informa sobre la evolución de la plaga, el índice de picada y la conveniencia o no de realizar tratamientos fitosanitarios".

La información facilitada a través de estos puntos de control permitirá que cada explotación pueda planificar y coordinar de forma adecuada las actuaciones necesarias, realizando tratamientos individualizados cuando las condiciones así lo aconsejen.

Asimismo, durante esta campaña está prevista la realización de un tratamiento piloto mediante drones, con el objetivo de evaluar la efectividad de esta tecnología como herramienta complementaria para el control de la mosca del olivo y analizar su viabilidad técnica y operativa en las condiciones específicas del territorio.

Igualmente, se informa a los agricultores de que, en aquellas zonas donde exista una superficie homogénea de en torno a 300 hectáreas, y siempre que haya coordinación entre los titulares de las explotaciones implicadas, "podría estudiarse la posibilidad de desarrollar tratamientos organizados mediante drones, con el fin de mejorar la eficacia de las actuaciones y optimizar los recursos disponibles".

Desde la DOP han remarcado que "la colaboración de todos los agricultores resulta esencial para reducir los daños derivados de esta plaga y preservar los elevados estándares de calidad que caracterizan a los aceites de oliva vírgenes extra amparados por la DOP Priego de Córdoba".

En definitiva, han resumido, la recomendación principal es "revisar semanalmente los puntos de control para conocer el estado de la plaga, el índice de picada y la necesidad de tratamiento en cada zona". La prevención, la coordinación y el seguimiento continuo "son herramientas clave" para proteger el olivar y preservar la excelencia del AOVE de la DOP Priego de Córdoba.