Dos casos de infracciones de tráfico se saldan con medio kilo de hachís aprehendido y tres detenidos en Granada capital

Cinco paquetes con 350 gramos de hachis aprehendidos tras una infracción de tráfico de un coche en la avenida Méndez Núñez de Granada capital. El conductor y el acompañante fueron detenidos. - POLICÍA LOCAL DE GRANADA

GRANADA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos casos de infracciones de tráfico cometidas este pasado jueves en la ciudad de Granada acabaron con tres personas detenidas y la incautación de casi medio kilo de hachís en sendas intervenciones realizadas por la Policía Local.

Así lo ha señalado el cuerpo municipal, que detalla que la primera de ellas tuvo lugar en torno a las 17,30 horas en la céntrica avenida de la Constitución cuando un conductor de patinete eléctrico circulaba sin casco ni matrícula.

Al identificarlo, los agentes detectaron un fuerte olor a hachís, y entre sus pertenencias le hallaron una navaja, una báscula de precisión y más de 125 gramos de polen de hachís. El conductor fue detenido.

Apenas una hora más tarde, sobre las 18,30 horas, una infracción de tráfico de un vehículo de alta gama en la avenida Méndez Núñez, también en el centro, motivó la intervención policial.

Los agentes observaron un objeto oculto bajo el asiento del copiloto que contenía cinco paquetes de hachís que superaban los 350 gramos. El conductor del coche y el acompañante fueron detenidos.