Dos conductores investigados en Córdoba por supuestos delitos contra la seguridad vial al circular a 160 kilómetros hora

Archivo - Córdoba.- Sucesos.- Un fallecido, un herido grave y otro leve en un choque entre dos coches en Espiel - GUARDIA CIVIL - Archivo

CÓRDOBA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil del Subsector de Tráfico de Córdoba ha informado este sábado de que investiga a los conductores de dos vehículos, por dos supuestos delitos contra la seguridad vial, al exceder los límites legalmente establecidos en más de 80 kilómetros por hora.

Según ha informado el Instituto Armado en una nota, durante la realización de un dispositivo de verificación de velocidad realizado por el mencionado grupo, entre otros excesos, fueron detectados dos vehículos, que circulaban a 160 y 161 kilómetros por hora respectivamente, en una limitación específica de 70 kilómetros por hora ubicada en un cruce especialmente peligroso.

Estos excesos suponen superar en más del cien por cien el límite de velocidad establecido, "muy por encima del límite máximo establecido en esa carretera que está establecido en 90 kilómetros por hora", en una vía muy transitada por ciclistas a la hora en la que fueron detectadas las infracciones, lo que supone un plus a la gravedad de estas conductas.

Las circunstancias del momento, no permitieron identificar a los conductores, pero dada la gravedad del hecho, se inició una investigación por parte del Subsector de Tráfico para la localización y posterior investigación de los mismos.

Así, se localizó e identificó a los conductores de estos vehículos, que fueron investigados como presuntos autores de un supuesto delito contra la seguridad vial, por conducir un vehículo de motor en vía interurbana, a una velocidad superior en ochenta kilómetros a la máxima permitida reglamentariamente, según recoge el artículo 379 del Código Penal.

Los investigados pueden ser castigados con pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de seis a doce meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, y, en cualquier caso, con la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años, según el Instituto Armado.

"La velocidad excesiva o inadecuada ejerce una influencia muy negativa sobre las capacidades del conductor y expone con mucha facilidad a situaciones de alto riesgo. La probabilidad de morir o sufrir lesiones graves permanentes es mucho mayor en un accidente con velocidad excesiva que en otro con una velocidad más moderada", ha apostillado la Guardia Civil.