Dos detenidos en Andújar (Jaén) como presuntos autores de robos en viviendas aprovechando la ausencia de sus moradores

JAÉN 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Andújar (Jaén) a dos hombres como presuntos autores de varios delitos de robo con fuerza en domicilios. Pertenecían a un grupo criminal itinerante que se dedicaba a cometer este tipo de hechos aprovechando la ausencia de moradores en las viviendas.

La actuación ha sido desarrollada por miembros del Grupo de Policía Judicial, en cooperación con miembros de Seguridad Ciudadana, todos ellos de la comisaría del citado municipio, según ha informado este lunes el CNP.

Las pesquisas se iniciaron a raíz de una denuncia de una vecina de Andújar, a principios del verano, que fue víctima de un robo en su casa. Al tratarse de época estival y por el 'modus operandi', consideraron que podría tratarse de miembros de algún tipo de grupo itinerante, que, aprovechando la ausencia de los moradores de las viviendas, cometían este tipo de hechos delictivos, usando llaves falsas.

Los agentes establecieron un dispositivo de prevención, que dio como resultado la detención de uno de autores 'in fraganti'. La metodología era la de llamar a los porteros automáticos de distintos edificios, a la vez que empujaba las puertas para comprobar si estaban abiertas.

Una vez que entraba en el edificio, probaba abrir el domicilio mediante una llave falsa, mientras que el otro detenido, hacía funciones de vigilancia. Por todo ello, se procedió al arresto de los dos hombres, ambos de unos 40 años y nacionalidad rumana.

Además, en el registro que se les realizó, se les incautó diversos utensilios para abrir las viviendas, llaves falsas, así como algunos de los objetos robados, que fueron reconocidos por sus propietarios.

A los arrestados les constan numerosos antecedentes por similares hechos, procediendo efectivamente, de un grupo itinerante de la Costa del Sol. Pasaron a disposición judicial y quedaron posteriormente en libertad, según ha precisado la Policía Nacional.