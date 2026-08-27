Dos detenidos en Baza (Granada) por vender cocaína 'a domicilio' y emplear a menores para ocultarla

Cocaína y utensilios aprehendidos en la operación 'Avestruz' de la Policía Nacional de Baza (Granada) - POLICÍA NACIONAL

GRANADA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Baza (Granada) ha detenido a dos hombres de 55 y 33 años que han sido enviados a prisión por un delito de tráfico de drogas. Ambos supuestamente formarían parte de un clan familiar dedicado al menudeo de sustancia estupefaciente a través de la modalidad de 'tele-coca' en el que, además, habrían hecho uso de menores de edad de su entorno para labores de ocultación y transporte de la droga. Durante la investigación se localizaron una báscula de precisión y diversas cantidades de cocaína.

Según el relato de los años aportado por el cuerpo en un comunicado, la operación denominada 'Avestruz' comenzó con una investigación en la que se identificó a dos varones de un clan familiar, que supuestamente distribuían droga con la modalidad denominada 'tele-coca', es decir, quedando con los clientes por medio de aplicaciones de mensajería para posteriormente trasladarse al punto de venta a través de un turismo o una motocicleta.

Los agentes determinaron que los movimientos se estarían iniciando desde los domicilios de los involucrados en un horario que iría desde el medio día hasta la noche. Para evitar la acción policial o un posible registro, la sustancia de la venta era extraída de los domicilios durante la noche, siendo escondidas en lugares próximos a los domicilios como descampados o casetas de perro.

La investigación también decretó que para este fin se utilizaban a dos menores de edad del entorno directo de la familia que eran encargados de ocultar y recoger las sustancias. Incluso en alguna ocasión estos menores habrían acompañado a los adultos en la distribución de la sustancia para resultar una acción menos sospechosa.

Durante el control de los puntos de ocultación de las sustancias estupefacientes, los agentes encontraron una caja de caudales y una bolsa de color blanco. En la caja localizaron una báscula de precisión y dos envoltorios de plástico sellados de alambre de color verde que contenían sustancia blanca en roca, al parecer cocaína, en total 129 gramos.

El contenido de la bolsa de plástico era otra balanza y un rollo de alambre de color verde, correspondiendo este con el utilizado para cerrar las bolsitas que contenían la droga.

Al llevar a cabo la detención de los investigados, uno de ellos portaba cuatro dosis individualizadas de cocaína, las cuales se disponía a distribuir. Ambos varones han pasado ya a disposición de la autoridad judicial, la cual ha decretado su ingreso en prisión.