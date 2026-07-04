Dos detenidos en Cacín (Granada) por expoliar nidos con 21 polluelos de aves fringílidas

Los cinco nidos inteceptados por la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

GRANADA 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha puesto a disposición judicial a dos jóvenes, de 23 y 16 años, como presuntos autores de un delito contra la flora y la fauna, tras ser sorprendidos en el municipio de Cacín (Granada) cuando expoliaban cinco nidos de aves fringílidas que contenían un total de 21 polluelos.

Según ha informado la Benemérita en un comunicado, los hechos se produjeron el pasado 26 de junio, cuando la Patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Loja fue alertada por la Central Operativa de Servicios sobre la posible sustracción de nidos de aves en un paraje del término municipal.

Los agentes se desplazaron al lugar y sorprendieron 'in fraganti' a dos individuos cuando introducían una caja de cartón en el maletero de un vehículo. En el interior de la misma hallaron los cinco nidos que contenían un total de 21 polluelos de aves fringílidas, además de un huevo aún sin eclosionar.

Ante estos hechos los guardias civiles procedieron a instruir las correspondientes diligencias y a la puesta a disposición judicial de estos dos individuos.

Los agentes del Seprona además, contactaron con agentes medioambientales de la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Granada para la reintroducir las aves al medio natural.