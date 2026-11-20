Un agente de la Guardia Civil con parte del cableado robado. - GUARDIA CIVIL

CÓRDOBA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos personas como presuntos autores de un delito de hurto de 1.565 kilos de cable de cobre procedente del tendido telefónico, tras sorprenderlas mientras quemaban el material en un descampado situado a las afueras de la capital cordobesa.

Según informa la Benemérita en una nota, las actuaciones se iniciaron el pasado mes de octubre, tras sorprender la Guardia Civil, concretamente uno de los Equipos ROCA que actúa en la provincia, a dos personas manipulando una gran cantidad de cable de cobre en un descampado de los extrarradios de Córdoba.

Tras proceder a su identificación, los agentes comprobaron que ambos estaban quemando el cable sobre una malla metálica colocada encima de una fosa excavada de forma manual. Asimismo, observaron, además, varios rollos de cobre ya quemado y, junto a ellos, una gran cantidad de cable que aún conservaba su funda, dispuesto para ser quemado.

Lejos de limitarse a la intervención inicial, los agentes inspeccionaron la totalidad del cable y descubrieron que pertenecía al tendido telefónico, por lo que procedieron a su incautación para realizar las averiguaciones pertinentes sobre su origen.

Las gestiones realizadas con técnicos habilitados por la empresa Telefónica permitieron ratificar que el cobre intervenido había sido sustraído previamente de algún punto de la red de telefonía.

Una vez verificada su procedencia ilícita, y al estar plenamente identificadas las dos personas sorprendidas en el lugar, una de ellas con antecedentes por delitos similares, los agentes procedieron a su detención como presuntos autores de un delito de hurto.

El cable de cobre intervenido, tras su pesaje arrojó un peso total de 1.565 kilos y fue puesto a disposición de la autoridad judicial junto con los detenidos y las diligencias instruidas.