Dos detenidos en Córdoba por la sustracción de más de dos toneladas de cable de cobre

CÓRDOBA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Córdoba a dos personas como autoras de un delito de hurto, tras una investigación iniciada por la sustracción de una importante cantidad de cable de cobre de telefonía, en concreto más de dos toneladas de este material.

Según ha indicado la Policía en una nota, los hechos se produjeron la semana pasada, cuando agentes que realizaban labores de seguridad y prevención por el Camino de Carbonell de esta ciudad observaron una furgoneta con todas sus puertas abiertas mientras varios individuos descargaban tubos de cobre de telefonía.

Al identificarse los actuantes como agentes de la Policía Nacional, los sospechosos emprendieron rápidamente la huida a pie, perdiéndose entre la maleza. Junto a la furgoneta, los agentes localizaron una gran cantidad de cable de cobre revestido de plástico amontonado, así como otros cables ya pelados, procediendo a la intervención tanto del vehículo como del material, cuyo peso superaba las dos toneladas, además de diversas herramientas utilizadas para el pelado del cable.

Los investigadores llevaron a cabo diversas gestiones para determinar la procedencia del material intervenido, logrando identificar a la empresa propietaria, a la que finalmente fue entregado el cable recuperado. Como resultado de la investigación, se procedió a la identificación y posterior detención de los implicados como presuntos autores de un delito de hurto.