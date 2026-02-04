Dos detenidos en Granada sorprendidos con seis kilos de cogollos de marihuana

Cogollos de marihuana intervenidos por la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

GRANADA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Granada ha detenido en dos intervenciones distintas en el distrito norte a dos hombres, de 49 y 40 años, que fueron identificados transportando un total seis kilos de cogollos de marihuana.

Los hechos tuvieron lugar cerca de las siete de la tarde en una urbanización del distrito Norte, momento en el que una dotación policial de servicio en la zona con la misión de evitar la comisión de delitos y de mantener la seguridad ciudadana atendía una llamada por un presunto delito de violencia de género.

Estando dentro del residencial, vieron a un individuo portando una bolsa de basura negra de grandes dimensiones cuyo comportamiento les llamó la atención.

Los policías se dirigieron hasta él y le solicitaron la documentación, comprobando que en la bolsa había gran cantidad de sustancia vegetal de color verde, tratándose aparentemente de ramas con cogollos de, al parecer, marihuana.

Cuando se dirigían a pie con la bolsa hacia el vehículo policial, en el exterior de la urbanización, este individuo emprendió la huída a pie, siendo perseguido por los agentes, los cuales lograron interceptarle metros después, mostrando el detenido gran resistencia dando brazadas y patadas.

El detenido, con más de 20 antecedentes previos por hechos de diversa naturaleza, fue trasladado a dependencias policiales y posteriormente ante la autoridad judicial. La sustancia intervenida arrojó un peso superior a los 4,2 kilos.

Este suceso tuvo lugar una hora más tarde a no muchos metros de donde se había producido la otra intervención. Otra patrulla policial de servicio observó a un individuo tratando de introducir una caja de cartón en un vehículo.

Al percatarse de la presencia policial, arrojó la caja al suelo, y emprendió también la huída, siendo perseguido por uno de los agentes, mientras el otro no le perdía vista a la caja.

Al tener interceptado al presunto sospechoso e inspeccionar la caja, los policías localizaron en su interior una sustancia vegetal de color verde, presumiblemente marihuana, que dio un pesaje superior a 1,6 kilogramos.

El detenido, con un par de detenciones previas por hechos no relevantes y de 40 años de edad, también ha pasado a disposición de la autoridad judicial.