Dos detenidos por el hurto de adornos metálicos en el cementerio de Nigüelas (Granada)

Uno de los detenidos por robar adornos de sepulturas en el cementerio de Nigüelas. - GUARDIA CIVIL

GRANADA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos varones de 31 y 48 años como presuntos autores de un delito de hurto de material metálico (cobre y latón) correspondiente a los adornos de numerosas lápidas del cementerio municipal del municipio grandino de Nigüelas.

Los hechos tuvieron lugar el 28 de septiembre de este año, cuando fueron sustraídas argollas, floreros y otros elementos ornamentales metálicos de un elevado número de sepulturas de la referida localidad del Valle de Lecrín. El perjuicio económico ocasionado fue valorado en unos 5.800 euros.

El equipo ROCA de la Compañía de la Guardia Civil de Armilla asumió las pesquisas tras la denuncia presentada por el Ayuntamiento de Nigüelas. Las gestiones realizadas en diversas empresas de gestión de residuos metálicos del área metropolitana de Granada permitieron localizar una entrega coincidente con lo sustraído en un establecimiento de Padul.

Los presuntos autores actuaron en horario de apertura del cementerio, momento en el que un testigo observó cómo ambos abandonaban el lugar en un vehículo, del que pudo aportar datos relevantes para la investigación.

A partir de estos indicios, los investigadores lograron identificar plenamente el vehículo empleado para el transporte del material hurtado y a sus dos ocupantes, quienes presentaban antecedentes por su implicación en hurtos y robos previos en la zona de Dúrcal.

Asimismo, el testigo de los hechos identificó plenamente a los dos presuntos autores en un reconocimiento fotográfico practicado por los agentes.

Tras su localización, los dos varones fueron detenidos y puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Granada.