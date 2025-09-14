Dos detenidos y un investigado por un delito de hurto en una empresa de muebles en Villa del Río (Córdoba)

VILLA DEL RÍO (CÓRDOBA), 14 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil del Puesto de Villa del Río (Córdoba), con apoyo del Equipo Roca de Montoro, ha procedido a la detención de dos personas de 59 y 47 años como presuntos autores de un delito "grave" de hurto en una empresa de muebles, así como a la investigación de un tercero de 51 años, como presunto autor de delito de receptación.

En una nota, la Guardia Civil ha informado que tuvo conocimiento de este suceso a través de una denuncia presentada en el Puesto de Villa del Río, que se había producido un hurto continuado de muebles en una empresa de la localidad, donde autor desconocido había sustraído material de la empresa recién fabricado y embalado, listo para su distribución.

Asimismo, el Instituto Armado ha podido saber que, tras detectar la falta del material, la empresa efectúo varias gestiones que le llevaron a averiguar que el material sustraído pudiera estar expuesto en tiendas de muebles ubicadas en la provincia de Jaén.

El desarrollo de la investigación permitió averiguar que un vecino de la localidad de Cañete de las Torres había adquirido a otras dos personas, por un precio muy por debajo del precio de fabricación, varios enseres y mobiliario procedente de la empresa que sufrió el hurto, y que el mismo ya había vendido los productos adquiridos a tiendas ubicadas en la provincia de Jaén. Además, el avance de la investigación, permitió identificar a las dos personas que vendieron inicialmente el material hurtado, resultando ser ambos, trabajadores de la empresa denunciante que había sufrido el hurto.

Finalmente, los agentes de la Guardia Civil comprobaron como la persona receptora del material sustraído, guardaba el resto del mobiliario en una nave industrial que poseía alquilada en la localidad de Cañete de las Torres, procediendo a la incautación tanto de este material como del expuesto en los diferentes establecimientos de la provincia de Jaén, valorado todo en unos 15.000 euros.

La actuación policial se saldó con recuperación del material sustraído así como la detención de dos personas como supuestas autoras de un delito de hurto y la investigación de una tercera como posible autora de un delito de receptación. Los detenidos, el investigado y las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la Autoridad Judicial competente.