Dos detenidos en Lucena (Córdoba) tras saltarse un control de la Guardia Civil, estrellarse y agredir a los agentes

Archivo - Un guardia civil junto a una de las entradas a Lucena. - GUARDIA CIVIL - Archivo

LUCENA (CÓRDOBA), 9 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido en pedanía de Las Navas del Selpillar, en Lucena (Córdoba), a dos hombres por como presuntos autores de los delitos de conducción temeraria, amenazas, desobediencia y resistencia graves y atentado a los agentes de la autoridad, tras supuestamente saltarse un control, chocar contra el mobiliario urbano y agredir a los agentes cuanto trababan de identificarlos.

Según informa la Benemérita, los agentes se encontraban realizando un punto de prevención de la seguridad ciudadana en una vía pública cuando observaron un vehículo que se aproximaba a gran velocidad. Los agentes procedieron a realizarle señales luminosas indicando que detuviera el vehículo, haciendo el conductor caso omiso a las mismas y aumentando aún más su velocidad al pasar al lado de los agentes, que tuvieron que apartarse para no ser atropellados.

Acto seguido, el conductor perdió el control del vehículo, que impactó contra el acerado y mobiliario urbano, quedando inmovilizado en la vía, momento en el que los ocupantes abandonaron el coche y huyeron a pie del lugar. Rápidamente, los agentes iniciaron una búsqueda en las inmediaciones del lugar con el objetivo de localizar, identificar y solicitar asistencia médica, si fuese necesario, a los ocupantes del vehículo, que fueron localizados en una calle cercana al lugar del accidente.

Tras comprobar que ninguno de los individuos había sufrido daños físicos, la Guardia Civil requirió a los ocupantes que se identificasen, respondiendo el conductor con insultos y amenazas de muerte a los agentes, llegando a arremeter contra estos con puñetazos y patadas, resultando dos guardias civiles heridos leves.

En este contexto, los agentes procedieron a su detención, a la que opuso gran resistencia, tratando de dificultar la detención otro de los acompañantes del vehículo, llegando a forcejear con los agentes, por lo que fue igualmente detenido por los delitos de desobediencia y resistencia grave a las órdenes de los agentes de la autoridad.

El tercer ocupante, menor de edad, trató igualmente de entorpecer las otras dos detenciones, por lo que los hechos fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía de Menores. Los detenidos y las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente y de la Fiscalía de Menores.