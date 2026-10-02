Dos detenidos y una plantación 'indoor' localizada en el distrito Norte de Granada tras rastrear un fraude eléctrico

La Policía Local de Granada ha detenido este viernes por la mañana a dos varones sexagenarios y ha desmantelado una plantación 'indoor' con un total de 110 plantas de marihuana en el distrito Norte de la ciudad. - POLICÍA LOCAL DE GRANADA

GRANADA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Granada ha detenido este viernes por la mañana a dos varones sexagenarios y ha localizado una plantación 'indoor' con un total de 110 plantas de marihuana en el distrito Norte de la ciudad.

Así lo ha dado a conocer el cuerpo municipal de seguridad en una publicación, en la que detalla que la actuación ha tenido lugar en el marco de una colaboración de la Policía Local con la compañía Endesa para localizar defraudaciones de fluido eléctrico.

Ha sido en este contexto en la que los agentes han localizado en un piso del distrito Norte la referida instalación con más de un centenar de plantas de marihuana, que han sido incautadas, y se ha detenido a estos dos varones en relación con los hechos.