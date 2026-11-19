Objetos intervenidos por la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

JAÉN 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos personas como presuntos autoras de cinco robos con fuerza en camiones estacionados en áreas de servicio de las autovías A-4 y A-44 a su paso por la provincia de Jaén.

La investigación, desarrollada por agentes del puesto principal de Bailén, se inició el pasado mes de octubre, después de que tuvieran conocimiento de estos hechos, que se producían durante la noche, aprovechando que los transportistas descansaban en el interior de los vehículos.

Los autores accedían a los camiones, sustraían parte de la mercancía que transportaban y, posteriormente, la trasladaban en furgonetas. El valor de lo sustraído en los cinco robos esclarecidos asciende a unos 28.000 euros, según ha informado este jueves el Instituto Armado.

En el transcurso de las actuaciones, los agentes intervinieron diversas herramientas que presuntamente habrían sido utilizadas para cometer los robos, entre ellas palancas, una cizalla, alicates y destornilladores, así como pasamontañas y guantes.

También fueron intervenidos diversos efectos, entre ellos material electrónico e informático, videoconsolas y teléfonos móviles, cuya procedencia está siendo investigada para determinar su posible relación con otros hechos delictivos.

Los detenidos, dos varones de 21 y 26 años, vecinos de la provincia de Granada, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, junto con las diligencias instruidas y los efectos intervenidos.