Dos detenidos en Priego de Córdoba tras robar en dos coches y quemarlos para borrar pruebas

PRIEGO DE CÓRDOBA (CÓRDOBA), 14 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil, con la colaboración de la Policía Local de Priego de Córdoba (Córdoba), ha detenido a dos vecinos de la localidad como presuntos autores de un delito de robo en interior de vehículos y otro de incendio intencionado, tras supuestamente sustraer herramientas de dos coches e incendiarlos para eliminar pruebas.

Según informa la Benemérita en una nota, los agentes tuvieron conocimiento, a través de un aviso recibido la madrugada del pasado día 3 de noviembre, de que se había producido un incendio en un aparcamiento público sito en la Plaza Palenque de Priego de Córdoba. Inmediatamente, la Guardia Civil y la Policía Local se trasladaron al lugar indicado y, tras comprobar lo denunciado, iniciaron gestiones para el total esclarecimiento de los hechos, la identificación, localización y detención de los presuntos autores.

La inspección ocular efectuada en el parking permitió localizar indicios por los que se pudo determinar que los presuntos autores accedieron al aparcamiento y, tras forzar dos vehículos que había estacionados, sustrajeron las herramientas que guardaban en su interior. Tras sacar los objetos de su interés y apilarlos para posteriormente llevárselos, al parecer, prendieron fuego a los vehículos con el fin de eliminar cualquier indicio que pudiera incriminarlos.

A causa del incendio, los dos vehículos vinculados con el presunto robo con fuerza quedaron calcinados. Asimismo, también se produjeron daños en otros vehículos estaban estacionados en el parking, así como en la estructura esencial de la planta donde se inició el fuego. La rápida actuación del parque de bomberos de la localidad de Priego de Córdoba evitó un desastre mayor dada la ubicación tan céntrica del edificio afectado.

El edificio, además del aparcamiento, alberga un supermercado, así como oficinas municipales y la biblioteca pública, los cuales, debido al polvo negro del humo, que alcanzó todas las plantas del edificio, ha causado un gran perjuicio, principalmente al supermercado que se ha visto obligado a cerrar durante unos días hasta poder restablecer sus servicios públicos.

El desarrollo de la investigación ha permitido identificar a los presuntos autores, que ya han sido detenidos. Los detenidos y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente.