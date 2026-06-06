Dos detenidos por robar un centenar de llaves de riego en varias fincas de Mondújar, en Lecrín (Granada)

A los dos detenidos, familiares entre sí, la Guardia Civil les ha podido atribuir siete hurtos cometidos en distintas fincas, con un total de 97 llaves de riego de latón, con un valor aproximado de 1.753 euros. - GUARDIA CIVIL

GRANADA 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos personas, familiares entre sí, de 33 y 42 años, como presuntos autores de un delito continuado de hurto, tras la sustracción de 97 llaves de riego en varias fincas agrícolas de la localidad de Mondújar (Lecrín).

El Equipo ROCA (Robos en el Campo) de la Compañía de la Guardia Civil de Armilla asumió la investigación después de que los primeros perjudicados presentaran denuncia a primeros de marzo. Las sustracciones, que se habían iniciado en esas fechas, se prolongaron hasta finales de abril, durante las cuales se vieron afectadas diversas fincas del municipio.

En el marco de la investigación, los agentes realizaron vigilancias discretas de paisano en las inmediaciones de los lugares afectados y llevaron a cabo gestiones con los testigos, lo que permitió centrar las sospechas en dos varones que fueron vistos juntos y de manera habitual por las zonas donde se habían producido las sustracciones.

Finalmente, durante uno de los dispositivos de vigilancia el pasado 13 de mayo, los agentes sorprendieron a uno de ellos cuando portaba una llave de riego y accedía a su parcela. Tras la entrada y registro a la misma, se localizaron más llaves de riego, junto a más efectos relacionados con estas sustracciones.

Hasta la fecha, se les ha podido atribuir siete hurtos cometidos en distintas fincas, con un total de 97 llaves de riego de latón, con un valor aproximado de 1.753 euros. El latón es actualmente un material con un alto valor en el mercado de la chatarra, motivo que lo convierte en un objetivo de interés para quienes cometen este tipo robos.

Como resultado de todas las pesquisas y la instrucción de diligencias, los guardias civiles determinaron la presunta participación de estas dos personas en los continuos hurtos investigados, que fueron puestas disposición del Juzgado de Instrucción Guardia de Granada.