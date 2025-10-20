Dos detenidos por un robo con violencia en una asociación vecinal en el Sector Sur de Córdoba

CÓRDOBA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Córdoba a un varón al que se le imputa la autoría de un delito de robo con violencia e intimidación, cometido el día 21 de septiembre en una asociación vecinal de la barriada del Sector Sur de la capital, al tiempo que los agentes han detenido a otro varón en Badajoz supuestamente relacionado con el suceso.

Según ha informado el Cuerpo Nacional de Policía, los hechos sucedieron de madrugada, cuando uno de los autores irrumpió inesperadamente en el interior del establecimiento cubriéndose parcialmente el rostro y esgrimiendo lo que parecía ser un revólver con el que amenazó a los presentes, exigiendo la recaudación que se encontraba en la caja. Debido al temor generado por la situación, las víctimas entregaron el dinero, tras lo cual el asaltante abandonó el lugar huyendo a bordo de un patinete.

Los hechos fueron puestos en conocimiento de la Policía Nacional, iniciándose una investigación para identificar y localizar al responsable. Fruto de la investigación, los agentes identificaron a uno de los autores de los hechos, quien ha sido detenido el día 29 de septiembre. Tras ser puesto a disposición de la autoridad judicial, se decretó su ingreso en prisión.

Continuadas las gestiones para tratar de localizar al segundo de los autores del robo con violencia, los investigadores tuvieron conocimiento de que podría encontrarse en Badajoz, por lo que pusieron los hechos en conocimiento de los agentes de dicha ciudad, siendo finalmente localizado, detenido y puesto a disposición de la autoridad judicial, quien acordó su puesta en libertad con cargos.