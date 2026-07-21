Dos detenidos por robos y daños en coches estacionados en calles de Córdoba

Agentes de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

CÓRDOBA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido el sábado en la zona de Margaritas de la capital cordobesa a un hombre como presunto autor de un delito de robo con fuerza en el interior de vehículo, tras ser sorprendido forzando varios coches que se encontraban estacionados en la vía pública. La segunda detención de otro varón ha sido este lunes por hechos similares.

Según ha informado el Cuerpo Nacional de Policía, el primero de los hechos se produjo en la madrugada del sábado, cuando avisaron de que una persona estaba forzando numerosos vehículos estacionados en el barrio. Una patrulla se desplazó de inmediato hasta el lugar, donde los agentes localizaron a un varón que coincidía con la descripción facilitada, procediendo a su identificación.

Tras comprobar que varios de los vehículos estacionados en la zona presentaban el interior revuelto y daños compatibles con haber sido forzados, y hallar entre las pertenencias del hombre diversas herramientas que pudieron haber sido utilizadas con esa finalidad, los agentes lo detuvieron por un delito de robo con fuerza en el interior de vehículo, siendo posteriormente puesto a disposición de la autoridad judicial.

Entre los objetos intervenidos al detenido se encontraban varillas metálicas, una broca de grandes dimensiones y varias herramientas tipo llave que presuntamente habría empleado para acceder al interior de los vehículos.

DAÑOS EN LEPANTO

Unos hechos similares ocurrieron en la tarde de este lunes, en la que se recibió el aviso de que un varón se encontraba causando daños a vehículos estacionados en la zona de Lepanto. Inmediatamente, una patrulla policial se personó en el lugar de los hechos, pudiendo comprobar que algún vehículo se encontraba dañado.

Inspeccionada la zona, los agentes localizaron a un varón en el interior de uno de los vehículos estacionados y, una vez identificado, fue preguntado por los objetos que portaba, a lo que manifestó haberlos cogido del interior del vehículo, por lo que fue detenido en el lugar de los hechos por daños y robo en interior de vehículo.

La Policía Nacional ha recordado a la ciudadanía la importancia de comunicar a través del 091 cualquier actividad sospechosa en su entorno. "La colaboración ciudadana resulta fundamental para la prevención del delito y la rápida intervención policial, como ha quedado demostrado en este caso", destacan desde el Cuerpo.