Dos detenidos, uno ya en prisión, tras intervenir 1.000 plantas de marihuana en Almodóvar del Río (Córdoba)

Efectos intervenidos por la Policía. - POLICÍA NACIONAL

ALMODÓVAR DEL RÍO (CÓRDOBA), 9 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha detenido en Córdoba a dos personas, uno en prisión preventiva por orden de la autoridad judicial, por su presunta implicación en delitos de tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y defraudación del fluido eléctrico en una operación desarrollada el día 4 de diciembre en la barriada de Los Mochos de Almodóvar del Río (Córdoba), donde se intervinieron cerca de 1.000 plantas de marihuana en un cultivo 'indoor'.

Según informa la Policía en una nota, la investigación se inició a principios del mes de noviembre de 2025, tras las primeras informaciones que apuntaban a la posible existencia de un punto de venta de sustancias estupefacientes. Durante las pesquisas, los agentes detectaron que uno de los investigados podría estar realizando funciones de reparto de droga a terceros, utilizando la vivienda como base de operaciones. Además se detectó que en el domicilio pudiera existir una plantación 'indoor' de marihuana.

Ante tales hechos, los investigadores solicitaron a la autoridad judicial un mandamiento de entrada y registro domiciliario. Durante el registro, los agentes confirmaron que en la vivienda existía una plantación 'indoor' de marihuana, interviniendo casi 1.000 plantas, además de unos 200 gramos de cogollos de la misma sustancia. Durante el registro también se intervinieron más de 700 gramos de cocaína, 76 gramos de heroína, así como 21 gramos de hachís y MDMA.

Asimismo, los agentes se incautaron de una pistola táser, así como una escopeta y cartuchos de munición y diversas armas blancas, material vinculado habitualmente a la protección de puntos de venta de droga. Igualmente, se intervinieron unos 2.000 euros en efectivo, ocultos en distintas estancias del inmueble.

Uno de los detenidos ha ingresado en prisión preventiva por orden de la autoridad judicial, mientras que el segundo ha quedado en libertad con cargos.