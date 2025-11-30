Dos fallecidos en un accidente de tráfico en la carretera A-4003 a su paso por Huétor Santillán (Granada)

Archivo - Ambulancia del Centro de Emergencias Sanitarias 061 (imagen de archivo) - EMERGENCIAS 112 ANDALUCÍA - Archivo

HUÉTOR SANTILLÁN (GRANADA), 30 (EUROPA PRESS)

Dos personas, de las que no ha trascendido la identidad hasta el momento, han fallecido este domingo en un accidente de tráfico registrado en la localidad granadina de Huétor Santillán, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía en una nota.

El siniestro se ha producido en la carretera A-4003, en la rotonda que sube a las canteras. Testigos del suceso han alertado al 112 a las 13,40 horas de que un turismo había colisionado contra el muro de una rotonda y solicitaban asistencia sanitaria urgente para sus dos ocupantes, atrapados y heridos graves, uno de ellos en parada cardiorrespiratoria.

Al lugar han acudido efectivos de Guardia Civil de Trafico, de Bomberos de Granada y del Centro de Emergencias Sanitarias 061, que ha movilizado dos UVI móvil, así como la agrupación de voluntarios de Protección Civil de Huétor Santillán. Los dos ocupantes han resultado finalmente fallecidos, según han confirmado fuentes sanitarias.