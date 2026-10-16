Dos investigados por diez delitos de robo con fuerza y hurto en una noche en La Puerta de Segura (Jaén)

La investigación la ha llevado a cabo la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL

JAÉN 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha investigado a dos hombres de 54 y 55 años como presuntos autores de diez delitos de robo con fuerza y hurto en La Puerta de Segura (Jaén). El botín sustraído y ya recuperado está valorado en unos 10.000 euros.

Las actuaciones se iniciaron tras tener conocimiento de varios robos cometidos en el interior de vehículos y en obras de La Puerta de Segura durante la noche del 30 de septiembre al 1 de octubre.

Para acceder a los vehículos, los presuntos autores habrían forzado las cerraduras y empleado técnicas de apertura sin causar daños aparentes.

La investigación, junto con el análisis de las denuncias presentadas y la colaboración vecinal, ha permitido identificar a los presuntos autores.

También se ha llevado a cabo una entrada y registro en un inmueble de la localidad, donde se han recuperado los 42 objetos sustraídos, entre ellos herramientas, objetos personales, documentación y bicicletas de alta gama, cuyo valor total asciende a unos 10.000 euros. Los efectos recuperados han sido entregados a sus legítimos propietarios.

Las diligencias instruidas e investigados ya han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.