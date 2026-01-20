Dos nuevas grúas de gran tonelaje se incorporan a las tareas para el levantamiento de los vagones siniestrados en Adamuz

Zona del accidente ferroviario con los convoyes de trenes siniestrados donde continúan los trabajos de recuperación de los mismos, a primera hora de este martes. A 20 de enero de 2026, en Adamuz (Córdoba, Andalucía, España). - Joaquin Corchero - Europa Press

CÓRDOBA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los trabajos para el previsible levantamiento de los vagones siniestrados con la incorporación de dos nuevas grúas de gran tonelaje y la visita de los Reyes Felipe VI y Letizia marcan la jornada de este martes en el municipio cordobés de Adamuz, donde se ha registrado el descarrilamiento de un tren de alta velocidad y la posterior colisión con otro convoy en la tarde del domingo, así como en Córdoba capital, donde se ubican los centros de atención a los afectados y el Instituto de Medicina Legal, donde se encuentran los cuerpos de las personas fallecidas, 41 hasta el momento.

Dichos trabajos, con equipos ya en la zona, afrontan el último día soleado y con frías temperaturas antes de la llegada de la borrasca Harry, que desde este miércoles supondrá lluvias, según los pronósticos del cien por cien para los próximos días anunciados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Durante la noche y la madrugada los trabajos se han centrado en acondicionar las zonas del Alvia y del Iryo y en apuntalar los últimos vagones de este último. La maquinaria pesada han realizado labores de compactaciones del terreno y dos grúas más se han incorporado al trabajo, según ha informado la Junta de Andalucía.

En la última reunión de coordinación de anoche en el Puesto de Mando Avanzado se señaló que el operativo de información y acompañamiento a familiares que atiende Cruz Roja, servicios sanitarios y psicólogos del Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Desastres (Giped) del Colegio de Psicológos, atendió este lunes a 116 familiares en el Centro Cívico Poniente Sur, ubicado junto a la Plaza de Toros de Córdoba. Las familias han pernoctado esta noche en establecimientos hoteleros y durante la jornada de hoy seguirá su acompañamiento y atención.

Continúa también el trabajo en el Puesto de Mando Avanzado (PMA), desplegado junto al Edificio Técnico de Adif en Adamuz, donde en la próxima hora está prevista una nueva reunión de coordinación entre operativos. El accidente ha dejado un amplio operativo de emergencias en marcha, la suspensión de varias conexiones ferroviarias y una investigación abierta para esclarecer sus causas. El número de fallecidos en el descarrilamiento de trenes alcanza al menos 41 personas, siendo un total de 122 las personas atendidas por el siniestro, con 117 adultos y cinco niños. En este momento, hay 39 personas ingresadas.

En la zona está prevista la visita, a mediodía de este martes, de los Reyes Felipe VI y Letizia. El Rey se ha mantenido informado desde que se produjo el siniestro, en contacto tanto con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como con el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, según informó Zarzuela. Los Reyes expresaron su pésame a través de redes sociales.

LA INVESTIGACIÓN

Mientras, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) ha determinado que será necesario analizar en laboratorio "los carriles en el punto de inicio del descarrilamiento" e inspeccionará en taller la rodadura del tren Iryo, tras el accidente ferroviario.

Así lo ha recogido la comisión en su primer análisis tras el siniestro, donde también ha anunciado que "se van a extraer los datos de los registradores jurídicos embarcados de ambos trenes" y que se ha solicitado a Adif "información sobre los registros de circulaciones por Adamuz en los dos días anteriores al suceso".

Además, se van a realizar inspecciones "en la rodadura de otros trenes que circularon anteriormente por ese punto", tarea para la que se van a movilizar, en las próximas 24 horas, "otros dos investigadores de la CIAF en Madrid", según ha informado el Ministerio de Transportes en un comunicado. La comisión ha subrayado que, "por el momento, al estar en una fase inicial, todas las hipótesis con respecto a las posibles causas del suceso están abiertas".

INFORMACIÓN A FAMILIARES

Entretanto, la Junta ha habilitado un punto de información a familiares de los afectados en el Centro Cívico Poniente Sur, ubicado junto a la Plaza de Toros de Córdoba. Hasta este lugar se ha fletado un autobús para trasladar a familiares de afectados desde el Centro de Mayores de Adamuz, y en él se encuentran efectivos de Cruz Roja, de los servicios sanitarios del 061, de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) y psicólogos del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental (Giped).

La Junta mantiene también los Puntos de Atención a Familiares en la Estación de Huelva y se suma otro en la Estación María Zambrano de Málaga, con personal de Protección Civil, Cruz Roja, Psicólogos y trabajadores sociales. También se mantiene punto de información en la Estación de Atocha en Madrid.

Por otra parte, se ha facilitado un teléfono de información sobre hospitalizados para los residentes de fuera de Andalucía, el 953001149. Las personas que se encuentren en la comunidad autónoma y necesiten este tipo de información deben llamar al 061.

LOS HECHOS

A las 19,50 horas del domingo se empezaron a recibir las primeras llamadas de alerta en el teléfono 112, en las que se informaba del descarrilamiento y vuelco de un tren y de la posterior colisión con otro convoy con personas heridas y atrapadas.

Desde el 112 se puso en marcha toda la respuesta en emergencias y poco después se activó el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de Andalucía que se elevó a fase de emergencia, situación operativa 1, a las 21.50 horas de este domingo, y que aún permanece activa.

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha puesto a disposición de las familias el teléfono 900 101 020 y unidades de atención en las estaciones de Atocha en Madrid, Córdoba y Huelva. Iryo, por su parte, tiene habilitado el teléfono 900 001 402.

El Servicio Andaluz de Salud desplegó el domingo un amplio dispositivo sanitario compuesto por cuatro Dispositivos de Cuidados Críticos de Urgencias (DCCU), seis UVI móviles del 061, dos UVI de Transporte de Críticos, dos Vehículos de Apoyo Logístico, tres ambulancias convencionales, cinco ambulancias de transporte programado y dos ambulancias de transporte programado, además del equipo médico de Adamuz, que fue el primero en llegar y atender a los heridos.

Poco a poco se fue incrementado y modulando la respuesta para valorar, estabilizar y trasladar a los afectados, un trabajo que se llevó a cabo desde el Puesto Médico Avanzado desplegado en el edificio técnico de Adif.

Además del Hospital de Andújar, se prealertó también al Virgen del Rocío de Sevilla, por si fuera necesario derivar pacientes. El Hospital Reina Sofía de Córdoba activó su protocolo de grandes catástrofes.

El operativo de emergencia de la Junta de Andalucía activó también a Cruz Roja y al Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Desastres (Giped) del Colegio Oficial de Psicólogos, con quien la EMA tiene un convenio de colaboración. También está desplegado el Grupo de Emergencias de Andalucía (Grea) y a EMA Infoca para apoyo logístico.

LA SOLIDARIDAD DE ADAMUZ

Y en la localidad de Adamuz ya está vacía de familiares y heridos la caseta municipal, convertida en un hospital de campaña, aunque tras ello permanecían cientos de mantas y comida y bebida que los vecinos y voluntarios llevaron para reconfortar a los afectados durante las primeras horas tras el trágico suceso, y con un ojo puesto en las vías del tren, donde continúan las labores para localizar nuevas posibles víctimas entre los restos de los convoyes.

La noche del domingo al lunes ha sido verdaderamente complicada para la localidad, que se ha visto inundada por las luces y las sirenas de los servicios de emergencias que iban y venían al lugar del accidente y que ha dejado imágenes como una caravana de ambulancias que se desplazaba desde Córdoba capital hasta Adamuz para atender a las víctimas. Frente a esa estampa, ha destacado la solidaridad del pueblo para intentar hacer más llevaderos los momentos de angustia.