Dos seísmos se sienten en la noche en Granada con varias réplicas leves

Imágenes de los destrozos causado por el terremoto. A 18 de agosto de 2026 en Granada, Andalucía (España). - Arsenio Zurita - Europa Press

GRANADA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Dos seísmos se han dejado sentir tanto en la noche de este pasado martes como en la madrugada de este miércoles en Granada y su área metropolitana y en el contexto del episodio símico que vive esta zona desde el pasado viernes 14 de agosto y que ya ha registrado dos fuertes terremotos de 4,8 Mw el sábado 15 de madrugada y el martes 18 por la mañana.

Así, en cuanto a los temblores más recientes, este pasado martes por la noche, a las 22,35 horas, un seísmo volvió a ser ampliamente sentido por la población del área reseñada toda vez que su magnitud fue de 3,4 mbLg según el cálculo revisado ofrecido por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) y consultado por Europa Press. Tuvo epicentro en Ojígares y fue superficial.

Además, a las 5,43 horas se produjo un seísmo con mediciones ya revisadas de magnitud 2,5 mbLg con epicentro en la localidad de Otura y a un kilómetro de profundidad.

El visualizador de terremotos del IGN también recoge un temblor de 2,3 mbLg con epicentro en Dílar ocurrido este miércoles a las 10,03 horas, así como numerosos temblores de menor intensidad en torno a 2 mbLg o menores y la mayoría no sentidos por la población con epicentros en localidades como Churriana de la Vega, Ogíjares, La Zubia, Armilla, Gójar o Las Gabias.

EPISODIO SÍSMICO

Según la última información oficial difundida por el IGN este pasado martes a mediodía, el episodio sísmico de Granada y su área metropolitana, que incluye desde el día 14 de agosto los dos terremotos de magnitud 4,8 Mw --el del sábado 15 y el del martes 18 de agosto-- y 432 eventos en total, recoge 45 seísmos sentidos por la población.

Los mayores terremotos registrados por el IGN hasta ese momento siguen siendo los dos sismos de 4,8 Mw el sábado día 15 de agosto a las 1,04 horas y el del martes día 18 a las 10,37 horas, con epicentro en el entorno de la localidad de Alhendín el primero y en Gójar el segundo, ambos con una profundidad muy superficial y ambos ampliamente sentidos.

Se han registrado desde las 00,00 horas del 14 de agosto hasta el mediodía del martes 18 432 eventos en esta serie sísmica, en su mayoría de magnitud igual o menor a 2 y todos ellos a profundidades muy superficiales (menos de diez kilómetros), de los cuales nueve son de magnitud mayor o igual a 3 y 45 han sido sentidos por la población.

En cuanto a las réplicas, el IGN señala que las mayores registradas hasta ese momento han sido tres terremotos de magnitudes Mw 3,9, 4,2 y 4 este pasado martes entre 15 minutos y dos horas después del terremoto de 4,8 y localizados al sur de Churriana de la Vega, norte de Alhendín y noreste de Gójar, respectivamente. También se registró un terremoto de Mw 3,7 el viernes 14 de agosto a las 18,43 horas, unas seis horas antes del terremoto de Mw 4,8 a unos 4 kilómetros al noreste y otro terremoto previo el día 26 de julio de Mw 3,6 al suroeste de Armilla, ambos muy superficiales.