Durán afirma que la marcha diaria de RTVA “no se ve afectada” por la falta de renovación del Consejo de Administración

Publicado 27/02/2018 14:27:25 CET

SEVILLA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El subdirector general de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA), Joaquín Durán, ha asegurado este martes que "la marcha diaria" de la corporación "no se ve afectada" por la falta de renovación de los miembros del Consejo de Administración.

"Nuestra agencia pública sigue con sus procesos habituales sin que se vea afectada por la renovación o no de los miembros del Consejo de Administración", ha dicho durante la Comisión de control a la RTVA del Parlamento andaluz.

Durán se ha pronunciado así a pregunta del diputado de Podemos Jesús Romero, quien ha interpelado al subdirector sobre las consecuencias de la "situación anómala" del Consejo de Administración de la RTVA, donde no se han renovado los miembros desde hace años. Ante esto, el subdirector ha respondido que la situación de dicho consejo no es de su competencia, pero ha apuntado que la marcha de la corporación no se ve afectada por la no renovación de sus miembros.

"El Consejo de Administración sigue existiendo, sigue cumpliendo con sus cometidos y en él se sigue trabajando como siempre con sus correspondientes comisiones, envíos de información, elaboraciones de proyectos de presupuestos, de memorias", ha explicado, al tiempo que ha remachado que "todo eso sigue haciéndose". Sin embargo, ha dejado claro que la renovación del consejo no es algo que le corresponda valorar porque no forma parte de su gestión al frente de la RTVA.

Durán ha continuado que "sería un atrevimiento" por su parte opinar sobre el estado del Consejo de Administración cuando es este órgano el que controla su gestión. Sobre esto, ha apuntado que es potestad de los grupos políticos del Parlamento controlar la gestión de la RTVA pero no "obligar" a que opine sobre la renovación de dicho consejo. "No es responsabilidad mía, es de ustedes los grupos políticos del parlamento", ha sentenciado.

Por su parte, el diputado de Podemos Jesús Romero ha manifestado que no le "sorprende" que Durán argumente que no es su competencia el estado del Consejo de Administración y que éste "no se considere interino con cinco años de interinidad". "A lo mejor es que usted confunde la subdirección con la dirección, no me sorprende, porque es lo que tienen las situaciones provisionales que se convierten en definitivas", ha ironizado.

Romero ha criticado el argumento de Durán y le ha exigido "opinión" al respecto aunque no sea una de sus competencias porque "tiene en sus manos la posibilidad de renovar el órgano que se eligió en 2008 con una composición muy diferente a lo que es la realidad política en Andalucía hoy en día". "Cuatro años lleva caducado el órgano", ha criticado, al tiempo que ha solicitado la opinión del subdirector también sobre el tamaño del mismo.

Sobre esto último ha argumentado que el Consejo de Administración es un órgano sobre el cual se estipuló que tuviera 15 miembros y "tiene varias vacantes desde hace tiempo". Por eso, ha invitado al subdirector de la RTVA a pronunciarse sobre su ese consejo "que cuesta más de un millón de euros a los andaluces" puede funcionar con menos miembros porque "si no se han cubierto las vacantes y funciona con normalidad es porque sí puede".